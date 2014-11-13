俄宣布其战略轰炸机例行巡航将覆盖墨西哥湾

哈通社阿斯塔纳11月13日电，据环球网美联社13日报道，俄罗斯军方12日宣布，俄罗斯远程轰炸机的例行巡航任务将覆盖从北冰洋直至加勒比海和墨西哥湾的地域。这一"量肌肉"意味鲜明的举动再次折射了俄罗斯同西方围绕乌克兰问题的紧张关系。

可携带核弹头的苏联战略轰炸机在冷战时期曾在大西洋和太平洋执行例行巡航任务，苏联解体后由于经济问题这些巡逻任务被取消。俄罗斯总统普京特许恢复了轰炸机巡航任务，并且根据北约的报告，近几周此类巡逻任务变得更加频繁，黑海、波罗的海、北海和大西洋都可以看到俄罗斯战机的身影。 据美国一位不愿透露姓名的高级军官称，至今尚未在墨西哥湾发现俄罗斯轰炸机。并且俄罗斯军机在北美出现的频率保持稳定，大约每年发生5例。

五角大楼发言人史蒂夫•沃伦(Steve Warren)上校拒绝把此类行为视作俄罗斯的挑衅。他说，俄罗斯像其他任何国家一样，有权在国际空域和公海执行任务，只要此类任务符合国际标准并能够被安全地执行。 位于伦敦的智库"欧洲领导网络"组织的一名负责人伊恩•卡恩斯(Ian Kearns)称，轰炸机巡航是俄罗斯试图使其军事力量显得"更加可见并且行动更加果断"的行为，"并不意味着威胁"，但是"北约和俄罗斯的军事接触越多，出事的几率越大，即使这不是故意的"。