哈通社阿斯塔纳11月13日电，据BBC援引中国媒体说，中国将出资400亿美元成立丝路基金，推动"一带一路"发展建设，"海上丝绸之路银行"正在筹建。

所谓"一带一路"指的是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。

据《中国证券报》报道，中国相关政府部门正在指导筹建"海上丝绸之路银行"，其拟注册资金将从原来的50亿元人民币进行更多追加，并推动民营资本参与。

报道说，海上丝绸之路投资基金管理中心是"海上之路银行"筹建的主要参与机构。目前，多个东盟国家表示将参与该银行筹建。

该报引述海上丝绸之路投资基金管理中心相关部门负责人说，该中心是一家私营基金公司，参与筹建海上丝绸之路银行的目的除了提供海上丝绸之路相关项目资金支持外，更重要的是以民间资本身份参与"一带一路"建设，"淡化中国企业海外投资的政府色彩"。

中国国家主席习近平此前表示，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。

路透社说，推动"一带一路"建设还将减少中国对以欧洲货主为主的货运线路的依赖，以及减少让中国海上货运暴露在美国海军巡逻的航道上。此外，还可以为中国出口商品开辟新市场。

《中国证券报》说，在"一带一路"战略提出后，已有不少地方政府响应"一带一路"发展战略，尝试成立其他类型基金。

报道说，福州市政府日前与国开行福建分行、中非发展基金合作，推动设立预计总规模100亿元人民币的基金，通过市场化运作，积极参与"21世纪海上丝绸之路"建设。