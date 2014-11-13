纳扎尔巴耶夫总统发表《光明大道—通往未来之路》国情咨文

哈通社阿斯塔纳11月13日电，2014年11月11日，纳扎尔巴耶夫总统发表题为《光明大道——通往未来之路》的国情咨文。全文如下：

光明大道——通往未来之路

尊敬的哈萨克斯坦同胞们！

当今世界面临着新的机遇和考验。世界经济复苏缓慢。梳理世界经济走势，有的地区经济出现停滞或衰落。新的地缘政治危机、俄罗斯和西方国家之间的相互制裁使全球经济的复苏再添变数。

经验告诉我们，今后几年世界将迎来新的挑战，世界大变革大调整的趋势将进一步展开，世界政治经济格局也将经历深刻转型。在这一转型过程中，不是所有国家都能很快适应复杂的变革。只有强大凝聚力的国家才能很快进入角色。目前哈萨克斯坦处在新的地缘政治冲突的前沿，无法摆脱一些不利经济形势的困扰，因为哈萨克斯坦经济是世界经济的一部分。

国际石油贸易与国际油价正在发生着前所未有的变化。国际石油市场正在进入大变局的时代，世界经济增速也因此将进一步放缓。所以，未来几年哈萨克斯坦和世界各国都将面临巨大考验。

众所周知，国际货币基金组织与世界银行等国际机构已相继下调2014年和今后两年的全球经济增长预期。时间紧迫，任重道远。因此，我们很有必要及时转变思路，调整发展战略。今天所提出的新经济政策必须在2015年1月起全面实施。为了消除不利因素，我们有必要采取一切必要的措施。

按照我的指示，政府已积极投入工作。我们对2015年度国家财政预算进行了修改，我认为这是正确的，因为我们的财政收入已受到资源价格下滑因素的影响，但摆在政府面前的各项工作没有任何变动。我相信政府能够完成这一艰巨的任务。

目前世界各国都在调整各自的经济政策，我认为在当前的形势下，为经济增速提供动力和能够提供就业岗位的领域应优先得到国家的大力扶持。这种做法我们先前尝试过，2007年至2009我们应对全球金融危机所采取的措施就是很成功的。

根据我的要求，政府已制定出新的经济发展计划，我国的经济社会发展具备很多有利条件和积极因素，也面临不少风险和挑战。根据这一形势，现在我宣布"光明大道"新经济计划，目的在于继续优化我国的经济结构，推动经济的持续发展。

在外部经济环境良好、石油价格对我国有利的年代，我们为国家基金注入了较大规模的资金。国家基金的重要任务之一就是当经济发展受到外部环境的影响时，用于稳定国内经济。近几年，我们把从能源出口带来的收益注入到该基金里。2007—2009年的金融危机期间，我们就拿出100亿美元用于应对危机，效果理想。剩余资金我们没有动用一坚戈，并且逐年增加。现在是时候动用这笔资金了。当然不是用于短期行为，目的使经济结构得到进一步优化。具体的讲就是用于支持中小企业发展、建设交通物流干线和经济特区、完善能源领域基础设施、改善居民居住条件以及提高社会福利等方面。

今年2月份，决定从国家基金分两批划拨1万亿坚戈，用于支持2014年至2015年度的经济增速和扩大就业。为使已实施的方案得到落实，妥善解决一些复杂的问题，我要求政府从国家基金划拨第二批5000亿坚戈资金用于新经济计划的实施。

第一，为了支持中小企业发展，为大型企业提供低息贷款政府应额外划拨1000亿坚戈。这笔资金将保障实现食品、化工、汽车制造及服务业等领域制定的方案。

第二，为了使银行业得到健康发展，我已责成政府在2015年划拨2500亿坚戈用于解决不良贷款问题。

第三，着力营造宽松便利的投资环境。2015年为 "霍尔果斯—东大门" 经济特区路港建设第一期工程、阿特劳及塔拉兹国家石化科技园基础设施建设划拨810亿坚戈。

第四，在为阿斯塔纳世博会建设拨款250亿坚戈的基础上，2015年将追加400亿坚戈。

第五，世博会举办之前，需提升阿斯塔纳市游客接待能力。2014年阿斯塔纳机场年客运吞吐量将达到350万人次，这将超过机场承载能力。为了提高机场承载能力需对阿斯塔纳机场进行改扩建，这将使阿斯塔纳机场客运吞吐量提高至710万人次。为此，我要求政府拨款290亿坚戈。

同胞们！

在充分考虑外部因素的基础上，我们要制定新的经济发展措施，激发经济活力和积极创造就业机会。新经济计划是国家未来经济增长的引擎，其核心就是我即将要宣布的基础设施建设计划。该计划分5年实施，100多家外国企业有意参与此计划。计划共需投资60万亿坚戈，其中国家财政投入占15%。

哈萨克斯坦幅员辽阔，基础设施建设不可能一蹴而就，需要投入大量财力。历史上，大中型城市都是沿丝绸之路而建。而现代，道路两侧则孕育无限商机。在基础设施建设上首先应该加强交通基础设施建设，各地区都应形成公路、铁路和航空一体的紧密相连的交通网络。这一交通网络应以阿斯塔纳为中心。同时，还要加强国家东西部地区物流枢纽的建设。交通基础设施的完善将加强各地区之间的经贸联系，开拓新的市场。拉近全国各地区间的距离是今天我所发表的国情咨文的核心内容。

一，完善交通道路基础设施。国内所有区域要与首都以高速公路及铁路航空线路紧密相连。首先要完成"西欧—中国西部"交通走廊，我们还将修建阿斯塔纳—阿拉木图、阿斯塔纳—赛梅、阿斯塔纳—阿克托别—阿特劳、阿拉木图—奥斯卡曼、卡拉干达—杰兹卡兹甘—克孜勒奥尔达、阿特劳—阿斯特拉罕公路。在东部还需要继续建设物流枢纽和在西部的里海港口设施。通过里海港口加大向西方的出口潜力。港口建成后将能为大型渡轮服务，也将有益于波勒加克特—叶尔萨依铁路建设。我已责成政府调研在中国、伊朗、俄罗斯和欧盟等国家建设或租用陆港和海港码头的问题。

二，加快工业基础设施建设。基础设施建设项目将带动建材、交通、通讯、能源、公共事业及服务业的发展。为此，首先要完成现有的经济特区的基础设施建设。中央政府和地方政府要抓紧完成经济特区具体发展方案的制定。其次，应在各地建设新的工业区，以推动中小企业的发展，促进招商引资工作。而旅游业是另一发展方针，旅游业的主要优点是能够大量创造就业机会，创造一个工作岗位的成本比工业领域低10倍。

三，发展能源基础设施建设。能源领域根据工业创新发展规划，在过去的5年里做了大量工作。但是电网的局限性使南部地区出现电力不足，同时天然气管网的局限性也使中部和东部地区缺乏天然气。因此，我们必须着眼以下两个项目，即打造"耶克巴斯图兹—赛梅—奥斯卡曼"和"赛梅—阿克托海—塔勒迪库尔干—阿拉木图 "高压电网建设，这将实现全国各地区均衡的能源供应格局。

四，升级公共事业和供水系统基础设施。至2020年每年投资将不低于2000亿坚戈，总投入至少将达2万亿坚戈。现在，有很多有意投资公共事业的银行机构，如欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行、伊斯兰开发银行以及个人投资者。我们应通过向他们提供长期投资的方案以保障资金投入。为了不使投资率过高，国家有必要对这类项目进行资金投入，同时加快供热和供水基础设施的改造升级。因此，在已有的财政预算基础上，每年将附加拨款1000亿坚戈。

五，加强住房基础设施建设。伴随着大量人口的集聚，给劳动力市场和城市基础设施带来较大压力，这主要是住房压力的增加。因此，应该重新审视廉租房建设工作。国家将建设公共租赁住房，供居民购买，同时也可选择长期租赁。这将促使房价下降，以零首付和低利率抵押贷款的形式将使中低收入者得到更多实惠。为此，将在2015—2016年增加1800亿坚戈的住房建设资金。

六，加强社会事业基础设施发展。首先要解决一些学校的危房和三班次轮流上课问题。至2017年的财政预算难以解决该问题，对此我要求政府额外追加700亿坚戈。还为切实解决学前教育场所，今后3年每年将追加200亿坚戈。工业化规划确定了与科技产业和技术教育培训有关的10所高校，至2017年将投入100亿坚戈，用于这些高校的物资、技术设备。

七，进一步支持中小型企业和商业的发展。我们已从国家基金拨款1000亿坚戈用于支持中小企业发展，创造了4500个就业机会。比申请资金超出230亿坚戈。用于商业发展的10年期贷款利率不到6％，这种支持力度在我国是前所未有的。我们要把推动中小企业的发展作为经济增长的驱动因素，并使其所占份额在2050年达到国内生产总值的50％以上。因此，为了促进中小企业的进一步发展，在2015—2017年应有效利用亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行、世界银行提供的1550亿坚戈贷款。

同胞们！

在世界经济形势如此复杂严峻的情况下，年初确定的经济发展目标如无附加的资金投入是难以实现的。我想提醒大家，当时我们设立这个"国家基金"的初衷也在于此。这个基金的主要职责是，充分发挥保障经济持续增长，在外部经济环境不利的情况下对国家经济起保护作用。现在，正是这个基金发挥作用的时候，哈萨克斯坦不再重复其他国家的失误，为了国家经济的持续发展，将充分发挥这个基金的作用。

我已作出从2015至2017年，国家基金每年拿出30亿美元的补助资金用于保障经济发展的决定。该决定将在一周之内向政府下达，并要求列入2015年的政府财政预算。同时，要求政府采取切实措施保证这笔资金高效合理使用。

隶属于总统府的监督委员会将就这笔资金的合理使用进行严格的监督，并向我本人汇报。每一坚戈的使用都将得到监督，我对各级政府领导也提出了这个要求，"祖国之光"党要全面参与到这项工作之中，建立各级别层次的党内监督机制。

国家基金的使用应与相关经济领域所需的结构改革结合起来，需要与国际金融组织加强合作。例如，世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行和伊斯兰开发银行计划为90个项目投资90亿美元。基金拨款目的是支持投资活动，防止国民的收入水平降低，开发新的就业岗位和就业机会。这将确保经济在短期和中期内的可持续发展和增长。

我们的教育、医疗和农业发展规划将得以继续。关于这一点，将在明年首次政府扩大会议上进行实质性的讨论，"光明大道"新经济计划将是我们步入全球30个最发达国家行列的一次跨越。

当前，我们具备开展所有工作的一切必要条件。我们进行了行政改革，政府和行政机关运作良好，每一位部长都很清楚自己的职责。我们消除了重复和不必要的管理环节。各地政府都被赋予职权，各地有各自的发展计划、资源以及资金，现在的任务就是需要各位各负其责、埋头苦干。

"光明大道"新经济计划将是我国未来几年经济增长的引擎。仅国家道路建设将创造20万个新的就业机会，这将意味国民就业门路扩大和收入的提高。 新经济计划还会对其它经济领域产生乘数效应，带动水泥、钢铁、机械、石化、设备制造及相关服务领域的发展。道路建设是国家经济发展的永久动力，在我们广袤的大地上，道路沿线总是孕育着生命。我们要大力建设从首都阿斯塔纳辐射全国各地的公路、铁路和航空线路的交通网络，就好像从心脏流向全身的动脉血管、太阳放射的光芒一样。

哈萨克斯坦将建设新的高速公路，将使我国的经济和社会面貌焕然一新。使各地与首都紧密相连。这将大大提高货物运输量，提升我国的过境运输能力。我国公民将通过现代化高质量的高速公路，安全快捷地到达全国任何区域。社会基础设施将更加完善，新的现代化学校和医院将提供优质的服务。其结果是，每一个哈萨克斯坦人的生活水平和质量得到提高。而最主要的是，所有这一切都将会成为我们留给后代的宝贵财富。

同胞们！

我们面临着浩大而艰巨的任务。要经受住这次全球性危机的考验，我们必须要团结一致，加强全体国民之间的相互信任和相互宽容，这是关乎我国未来的关键之处。各民族之间的团结和谐就如赋予我们生命的氧气，虽然我们平时不注意它，但我们只要在呼吸，就会明白我们一刻也离不开它。民族间的团结和谐的局面需要我们自己来维护，任何时候不会有外人为我们建立。我们的年轻一代是在新的独立的哈萨克斯坦成长的，这一代人没有经历过上世纪90年代的混乱。所以，许多人想当然的认为哈萨克斯坦稳定和舒适的生活是与生俱来的。

那么，什么是稳定与和谐？是家庭的幸福、社会的安定、人民安居乐业，是父母亲的欢笑、健康和孩子们幸福的笑容，是一份稳定的工作，是对未来充满信心。和平与稳定，需要健康稳定的就业环境来巩固。我总是说，年青人是国家未来的支柱，国家为年青人开启了所有的门路，创造了所有的条件！ "光明大道"新经济计划就是青年人开创未来的广阔舞台！

明年我们将迎来哈萨克斯坦现行宪法公布施行和哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年。我们在隆重庆祝这些节日的同时，重要的是让哈萨克斯坦人民在精神层面上，在更高的层次上达到团结和谐。我坚信，哈萨克斯坦只有不断前进，我们才能担负起历史的责任，抓住历史机遇，开创哈萨克斯坦更加光明的未来！我祝愿我们的祖国不断攀登新的高峰，迎来一个又一个胜利!

同胞们！

我们提出的全民族思想，是把"永恒的国家"作为首要任务，将国家的独立引向更加光明的未来。因此，我们要以辛勤的工作在"光明大道"上更加紧密团结，发奋努力。"永恒的国家"，是全民团结的力量和不竭的动力。这不仅是"哈萨克斯坦—2050战略"，也是21世纪哈萨克斯坦永恒的思想旗帜！新哈萨克斯坦爱国主义的实质就是使"永恒的国家"理念成为全体哈萨克斯坦社会共同的价值观。

无论回顾国家的历史，现在的美好生活，还是对光明未来的信心都溶于"永恒的国家"这伟大的共识之中。为此，我们要以崇高的爱国热情，继承和发展祖辈的遗产，就像爱护自己的眼睛一样维护国家的利益，为此贡献自己的全部力量，并把一个统一完整的国家交给下一代。这是我们最大的历史责任，全体国民今天的奉献意义也在于此。

"永恒的国家"思想的提出意义深刻，13世纪前，后突厥汗国的贵族暾欲谷曾提出"突厥人的理想——永恒的国家"。这是我们全民族思想、国家的历史、我们的根源的历史源渊。全民族思想的确立关键在于人民的团结。分歧不合、纷争不断之地从来就没有全民族思想确立的基础。哈萨克斯坦之所以不断取得成绩最主要的原因就在于各民族的团结与和睦。

我们在充分理解稳定的基础上，取得了今天的成就，我们没有贬低任何一个民族，没有限制任何一个民族的语言和宗教。通过赋予每一位公民公平正义的基础上，加强了社会稳定。今后留给后代最大的财富就是国家的稳定和统一，这个财富应该根植于每一个年青人的心中。

2015年，是哈萨克国家历史和现代哈萨克斯坦历史上值得纪念的一年。2015年，是哈萨克民族建立哈萨克汗国550周年，是哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年、现行宪法公布施行20周年和卫国战争胜利70周年。如此多的历史纪念活动对于新哈萨克斯坦爱国主义思想的树立意义重大。2015年为哈萨克斯坦民族团结年，团结和睦是国家稳定之重点。

国家的统一是我们取得的所有成绩的基础，稳定发展的哈萨克斯坦也将为世界树立榜样，我们将隆重庆祝国家独立25周年，我们还将举办阿斯塔纳世博会，向世界展示繁荣发展的哈萨克斯坦。我衷心祝愿我们伟大的征程一帆风顺、前途一片光明，祝愿我们"光明大道"新经济计划得以顺利实施。（编译：流沙 林海）