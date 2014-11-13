米尔扎合麦托夫：积极落实新的经济发展计划是当前摆在企业界人士面前的重要任务

哈通社阿斯塔纳11月13日电，全国企业家协会主席阿布莱•米尔扎合麦托夫在今日召开的学习宣传国情咨文座谈会上称，积极落实新的经济发展计划是当前摆在企业界人士面前的重要任务。

米尔扎合麦托夫说："在此之前，我们向全国各地的企业界人士发出了对目前经济形势和商贸形势的调查问卷，目的是确认乐观或悲观程度。了解他们对世界经济形势的看法，掌握他们对各领国经济前景的预测。通过调查我们发现，许多人对目前世界经济形势持悲观态度。从这一点讲，纳扎尔巴耶夫总统的国情咨文为那些持悲观态度的人打了一针强心剂。" 米尔扎合麦托夫认为，纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中提出国家新的经济发展计划，他指出，只有推动经济持续健康发展，才能筑牢国家繁荣富强、人民幸福安康、社会和谐稳定的物质基础。其中对优化经济结构、未来经济发展方式等给予明确阐述，给我们未来经济发展指明了方向。新的经济发展计划是哈萨克斯坦经济稳定、持续发展的促进剂，必将给哈萨克斯坦经济建设带来新气象，同时国情咨文大大鼓舞了企业界人士的士气。积极落实新的经济发展计划是当前摆在企业界人士面前的重要任务。（编译：林海）