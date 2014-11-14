国情咨文在阔克谢套医务界引起热烈反响

哈通社阔克谢套11月14日电，纳扎尔巴耶夫总统发表的《光明大道--通往未来之路》的国情咨文在阔克谢套医务界引起强烈共鸣。医务人员表示，我国经济社会发展要主动适应国内外经济形势新变化，加快经济结构调整，不断巩固经济发展成果。总统提出的新经济发展计划，是关系国家发展全局的战略抉择。

阔克谢套市医院主治医师塞力克•卡肯诺夫说，总统的国情咨文主题鲜明，内涵丰富，是一篇推动经济发展的纲领性文件。 国情咨文是一场及时雨，不仅敲响了警示钟，对经济的发展更是明晰了方向，指明了航道。

卡肯诺夫说："国情咨文提出国家将建设公共租赁住房，解决中低收入者住房问题的内容非常振奋人心，广大医务工作者可以从中得到实惠，也可以解决医院系统长期存在的人才匮乏问题。我听到这一好消息时，第一时间转告了同事们，我坚信在总统的领导下，计划一定能够如期实现。我们要深刻领会精神，用心谋事、用心干事，更好地做好本职工作。" 参加座谈会的医务人员纷纷表示，将用实际行动贯彻落实国情咨文提出的各项任务，推动阔克谢套医疗水平更上一个新的台阶。（编译：林海）