中国证实泰国拘留人员中有几十名维吾尔人

哈通社阿斯塔纳11月14日电，据路透社报道，中国《环球时报》引述在泰国的中国官员的话说，被拘留的200名非法移民中有"几十名"是来自新疆的维吾尔族，并打算把他们遣返回国。

稍早，泰国警方对路透社说，他们今年3月份突袭该国南部宋卡省等偏僻营地时，从人口走私犯手中救出约200名据信来自中国新疆的维吾尔人。泰国当局判定他们非法入境。 官方《环球时报》周五（14日）报道，中国驻泰国南部城市宋卡省的领事馆对这些被拘留的男子身份进行了鉴别，其中有"几十人"是维吾尔族。 但是报道说，被拘留的一批妇女和儿童的身份仍然不清楚。 报道引述一位秦姓中国外交官的话说，"我们一旦证实他们是中国人，将会把他们遣返回国。" 泰国警方将这些非法移民拘留在宋卡的一个移民拘留中心，准备等确定他们的国籍后再处理。 这些人自称是土耳其人，但却无法出示相关证明文件。 泰国去年12月驱逐了6名维吾尔人，总部设在纽约的人权观察组织对此举提出批评。 中国外交部发言人洪磊在北京例行记者会上表示，他不能证实在泰国南部的被拘留的人士是中国维族人。 他说，"中国正在与泰国方面进行沟通，我们的立场是，我们反对任何非法移民活动。" 稍早，泰国宋卡的有关官员顺潘向法新社表示，两个移民中心的160名妇女儿童中目前只剩下40人，其他人在11月1日至5日夜间逃走。 据信，这些维吾尔人一般都是通过陆路进入老挝或缅甸，然后再转往泰国或其他国家。