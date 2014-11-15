又一只“普京的老虎”溜进中国

哈通社阿斯塔纳11月15日电，据纽约时报中文网消息，俄罗斯总统弗拉基米尔•V•普京(Vladimir V. Putin)本周在北京的经济首脑会议上的一些举动吸引了注意，他给中国的第一夫人披毛毯，还不得体地拍奥巴马总统的胳臂。然而，尽管普京现已离开中国，前往俄罗斯城市符拉迪沃斯托克出席会议，但他留下来的问题依然存在。

周三，据俄罗斯通讯社塔斯社(Tass)报道，一名俄罗斯官员说，曾被普京亲自释放到俄罗斯远东地区的野生西伯利亚虎越境进入了中国。 普京在今年五月释放了三只老虎。这只名叫"乌斯京"(Ustin)的老虎似乎是在跟随另一只的脚印。十月份，23个月大的"库兹亚"(Kuzya)游过黑龙江进入中国东北，引起人们对它可能会被偷猎者杀死的担忧，在黑市上出售老虎制品最多可挣1万美元（约合6万元人民币）。 人们可以通过库兹亚携带的一个卫星监视项圈跟踪它的行迹，它在中国一直避开有人居住的地方，野生动物保护官员告诉中国国家通讯社新华社，老虎可能会在中国过冬。 据塔斯社报道，乌斯京据报曾出现在大乌苏里斯基岛（Bolshoi Ussurikasky Island，中国称之为黑瞎子岛）上，该岛位于黑龙江和乌苏里江的交汇处，分属于俄罗斯和中国。环境官员维克托•沙迪约克(Viktor Serdyuk)对塔斯社说，乌斯京可能会往回走，但中国也为接手第二只老虎的跟踪做好了准备。 西伯利亚虎是濒危物种，由于俄罗斯远东地区保护栖息地的工作，老虎的数量有所回升，目前估计有370至450只，只有18至22只老虎在中国境内。 据国际自然保护联盟称，在中国的西伯利亚虎种群很小，它们是俄罗斯那边的动物跨越边境活动的结果。