巴西石油弊案引起政坛大地震

哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，巴西联邦警察调查巴西石油公司契约交易收贿案，逮捕执政党工党在国营企业的合作人及涉嫌参与行贿机制的建设公司高层，在政坛上引起大地震。

尽管工党政府强调总统罗赛芙不会受到波及，友党人士担心前总统鲁拉任内的巴西石油公司管理已受到质疑，而随着调查的继续深入，可能引爆前所未有的政治危机，进一步破坏国营企业的形象。 一名支持政府派参议员指出，大家都对联警调查进展速度和受牵连范围吓到，加上美国司法部和证券管理委员会也开始调查，在纽约证券交易所上市的巴西石油公司是否违反"海外反贪污行为法"，通过海外联营公司或代理人向海外官员行贿，相信很快就会波及政坛人士。 14日，巴西石油公司股价在纽约和圣保罗证券交易所都下跌3%，反映出投资人担心行贿案冲击国营企业；而市场对巴西政经环境的不信任也将美元汇率推高至近9年来新高，达1美元兑2.6巴西币。 分析家指出，巴西石油公司已无回头路，若不能澄清联警调查国营企业过去10年通过契约交易收贿机制，贿款由工党和其他友党瓜分，可能就得面对其在国外资本市场抛售股票和集资的地位濒临瓦解。