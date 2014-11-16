澳媒：中国游客争夺战 澳大利亚已经落后了

哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，来自全球在线旅游机构TripAdvisor的最新数据表明，尽管澳大利亚竭力吸引中国游客，但在最受后者青睐的国际旅游目的地排行榜中，澳仅列第17名。

该机构援引中国某旅游网站去年9月至今年9月页面浏览量的数据称，澳大利亚的排名落后于多个亚洲以外的目的地，包括美、法、意、英以及西班牙、阿联酋、德国等。

本周初，美中签署协议，相互允许来自对方的游客获得有效期长达10年的签证。而中国赴澳游客仅能获得最长1年的签证。澳旅游和交通论坛表示，更短的签证有效期正导致澳将部分市场份额拱手让给美国等竞争对手。

澳旅游局局长欧肃文称，真正能衡量澳大利亚受中国人欢迎程度的，并非网站流量，而是创纪录的中国赴澳游客人数--预计在本10年末增至每年100万人次以上。然而，不妨看看下列数据：去年美国吸引到180万人次的中国访客，是过去12个月内赴澳旅游的两倍多。

就页面浏览量而言，有意赴澳旅游的中国游客对悉尼和墨尔本最感兴趣，昆士兰的景点也日益受到欢迎。在搜寻住宿信息的中国网民中，一半多都在寻找四星级或以上酒店。

TripAdvisor亚太区总裁表示，随着移动互联网技术和对"个人游"的渴望，中国游客的消费行为正在迅速演变。澳旅游局正尽力从中国市场吸引更多"个人游"来客，因为他们通常比团体游客花钱更多。

对澳大利亚商家而言，稳健且别出心裁的战略将帮助满足中国客人不断变化的期望值。去年，中国游客在澳消费53亿美元（约42.3亿欧元），并有望在2020年超过130亿美元（约103.8亿欧元）。