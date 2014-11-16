乌克兰将停止向东部叛军控制区提供公共服务

哈通社阿斯塔纳11月16日电,据BBC报道,周六（11月15日），乌克兰总统宣布了一项停止向东部叛军掌控区域提供公共服务的措施。这些措施还包括撤离对医院和学校的资助。

乌克兰总统波罗申科（Petro Poroshenko）办公室在一份声明中还说，国有财产和国家公务员都应从这些叛军掌控的区域撤出。 今年9月，基辅当局和东部叛军达成了一项停火协议。不过，双方的斗争仍在持续。 联合国的数据显示，自今年冲突开始以来，已经有超过4100人丧生。 经济压力 由于乌克兰东部的经济状况并不理想，一些分析指出，这是基辅当局向乌克兰东部叛军施加经济压力的一种方式，旨在削弱叛军领袖的领导力。 本月早些时候，基辅政府宣布了一项冻结非其控制区域预算补贴的措施。周六，总统波罗申科还敦促乌克兰央行在叛军掌控区域关闭所有银行服务。 叛军方面的回应称，基辅当局的这一决定，将威胁双方的和平协议。 "波罗申科的决定是对明斯克停火协议最严重的侵犯，""乌克兰顿涅茨克人民共和国"领导人丹尼斯•普什林（Denis Pushilin）对这一消息回应道。