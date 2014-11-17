奥巴马欲强推移民改革政策 称政府关门不会重演

哈通社阿斯塔纳11月17日电，据中新网报道，16日，美国总统奥巴马就运用行政令绕过国会单边推行移民改革再次强烈表态，表示自己绝不退缩。

在澳大利亚G20峰会的新闻发布会上，奥巴马表示，人们似乎认为他使用了太多的行政权力，对这个问题有一个很简单的解决办法，即通过一项他能够签字的法律。 奥巴马称，如果美国国会确实采取了行动，他将"把现在使用的行政行动揉成一团扔进废纸篓"，因为这代表他们有了一项解决这一问题的法律。 奥巴马表示自己已经收到了来自总检察官的法律建议，包括其能在移民改革问题上使用行政权的限制，但拒绝透露更多。

当被问及如果使用行政令或导致政府关门重演时，奥巴马则显得十分乐观，称他"相信麦康奈尔(参议院共和党领袖)，他说过政府不会被关闭。政府也没有理由被关闭。"奥巴马称，政府关闭对国家并无好处，对每一个华盛顿的当选官员都没有好处。 当被问到讨论政府关闭问题是否影响其推行移民改革的时机时，奥巴马则称不会，并表示自己最关心的是如何让事情向正确的方向发展，因为自己使用行政权则要牵涉到国土安全部的行动。"我希望能够将每方面都照顾到，这是我主要的考虑。"奥巴马表示。