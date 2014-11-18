伊利亚∙伊林世锦赛表现出色受嘉奖 克孜勒奥尔达州政府授丰田越野车

哈通社克孜勒奥尔达11月18日电，克孜勒奥尔达市许多市民今天自发来到机场迎接从阿拉木图举重世锦赛载誉归来的伊利亚•伊林，与接机市民进行短暂的会面和合影留念后，伊利亚∙伊林接受了州长克热姆别克•阔谢尔巴耶夫的接见。

"为了给祖国争取荣誉，你付出了许多汗水，总统对你寄托了很高的期望，你的表现没有辜负民众的重托，让哈萨克斯坦国旗飘扬在了世锦赛上空，那一刻，所有人为你感到骄傲，感到自豪。祝你在四年一度的奥运盛会上再创辉煌。克孜勒奥尔达州人民日益重视举重运动，明年，以你的名字命名的体育馆将破土动工，我们将建成一座现代化的综合体育馆，"阔谢尔巴耶夫说。

为表彰伊利亚•伊林为克孜勒奥尔达州体育事业做出的巨大贡献，阔谢尔巴耶夫州长代表克孜勒奥尔达州民众向伊利亚•伊林赠送了一辆日本产高档丰田越野车。同时，奖励伊利亚的私人教练托依山∙别克铁穆尔若夫1万美元。

伊利亚∙伊林说："获得冠军并不容易，对手们准备充足，比赛水平也非常高，在本土获得胜利成为我最大的目标，在同胞们的支持下，我最终获得了胜利。我的目标是参加国际赛事，为祖国争光。非常感谢民众和您对我的支持。" 此外，哈萨克-德国石油股份公司决定资助伊利亚备战2016年里约热内卢奥运会。 据悉，克孜勒奥尔达州今天还组织了汽车游行活动，共有242辆汽车参加，代表伊利亚∙伊林创下的242公斤世锦赛新纪录。（编译：阜博 校对：林海）