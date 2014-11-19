俄媒：俄希望建立中印俄三国同盟对抗美国

哈通社阿斯塔纳11月19日电，据人民网报道，俄罗斯《导报》18日刊登一篇题为《转向东方：为什么我们需要中国》的文章，作者为俄罗斯国家杜马议员瓦列里•祖博夫，以下为文章简译：

对于俄罗斯与中国走近有各种看法：如果说是为了发展与邻国关系与合作是值得欢迎的;如果我们试图将地缘政治转向亚洲，那么这一选择是死路一条。俄部分精英正试图做出这样的选择。

对当代俄罗斯来说，选择中国存在两个方面：全球性和地区性。首先看全球性，俄历史上一直是一个欧洲国家。无论是宗教、贸易，还是妇女地位都表明了这一点。最主要的是政治、经济和文化中心都在欧洲。在俄历史上很少转向亚洲。在布尔什维克革命时期，俄罗斯曾数十年疏远欧洲，但也没有提出重返亚洲的口号，而是停留在欧亚之间。现在呢？俄罗斯选择了一条自我孤立和与西方对抗中缺少竞争力的道路。采用欧洲文明元素的亚洲国家取得了成功。一些国家获得了新的技术和投资(中国)，另外一些国家(韩国、新加坡等)拥有了现在的民主原则，包括选举。

地区性方面，转向中国能否给俄罗斯带来好处？根据中国数十年来取得的巨大经济成就，许多人预计，中国将成为世界第一大经济体。上世纪70年代对日本也曾做出这样的预测，但并没有实现。

此外，俄罗斯希望建立莫斯科－北京－新德里轴心以对抗美国。但中印两国兴趣不大，它们不愿联合起来对抗美国。对中国来说，俄罗斯是一个巨大的资源国，能够利用其资源。另外还有一个传统的反华陈词滥调--中国向西伯利亚扩张。