油价大跌但沙特仍无动于衷 对其石油政策的阴谋论解读四起

哈通社阿斯塔纳11月19日电，据路透社18日报道，沙特石油部长欧那密如果想在下周OPEC会议召开前制止阴谋论的散播，恐怕已为时过晚。

在保持两个月的沉默后，欧那密上周出面表态也未能解答能源市场的问题：沙特是不是不想再捍卫油价了？它是不是在追求新的商业或地缘政治目标？

油价目前已挫跌约三分之一，降至2010年以来最低点。

尽管欧那密坚称沙特希望稳定市场，但外交和市场消息人士透露，沙特官员近期私下做简报时称，就算油价在一段时间内持于当前低位，或更低水平，沙特也能接受。

长期以来，沙特的石油政策跟俄罗斯的政治体制一样扑朔迷离，外界要读懂它是件很难的事情。将在11月27日举行的OPEC会议会将这一政策艺术带到新的高度。

在这段信息真空期，市场流传着许多对沙特意图的解读，但它们并非全是来自俄罗斯和伊朗阴谋论者的解释。俄伊与沙特之间不和是众所周知的事实。

对于下次OPEC会议的结果，油市观察者的预期各不相同。有人预期OPEC会大幅减产，有人则预期他们会通过小幅减产来提振油价，也有人预期不会减产。

即便那些认识欧那密几十年的人也感到困惑。"我真的不知道这场会议可能会发生什么事，这是我第一次有这种感觉。事态完全不明朗，"一位长期担任OPEC代表的资深人士表示。

后来欧那密终于在11月12日开了金口，表示沙特维持市场稳定的意愿并未改变。"沙特的石油政策...最近几周成为许多人胡乱猜测的对象。我们不愿将油价政治化...对我们来说，这是供需问题，纯粹在商言商。"

根据四位匿名的市场与外交消息人士，沙特官员在9月与10月对纽约与利雅德的OPEC观察人士私下进行了简报。

简报会中传递的信息表示，外汇储备充裕的沙特，已经做好承受油价在长达一年时间内低至每桶70-80美元的准备。

布兰特原油期货周二跌至79美元。

除了沙特之外，多数OPEC成员国需要更高的油价以平衡预算，但讽刺的是，他们不能也不愿为了应对全球供应过剩而减产。中国与欧洲经济成长放缓，加上美国页岩油盛产，导致全球石油供应充裕。

**排挤页岩油**

万一沙特对已经遭受油价崩跌重创的OPEC成员国表示不会减产，那么究竟是什么原因促使其政策发生如此转变，势将引起激烈争论。

其中一个可能性，就是沙特希望排挤美国页岩油，据称与传统石油生产相比，页岩油需要更高的油价方能维持竞争力。"他们紧盯着美国页岩油不放，"一名参加与沙特官员会议的人士表示。

不过，该消息人士也说，沙特也可能把低油价视为对伊朗与俄罗斯施加更多压力的良机。伊、俄两国在叙利亚内战中支持叙利亚总统阿萨德，而阿萨德是沙特的死对头。

过去一个月，沙特石油领域几位消息人士否认了有关地缘政治在左右政策的说法，但却未能打消沙特和美国在联合压低油价的揣测。

"美国和其盟友想要推低油价的原因何在？是针对俄罗斯吗？"委内瑞拉总统Nicolas Maduro上月表示。

伊朗议员、前石油部长Masoud Mirkazemi表示，沙特正在帮助20国集团(G20)。他表示，"沙特的行为符合G20的利益。"

**"全球油战"？**

在俄罗斯，沙特与美国合谋对抗俄罗斯的观点也很普遍。在低油价和西方制裁的双重重压下，俄罗斯经济正在苦苦挣扎。

民营石油公司Lukoil的共有人之一Leonid Fedun指称，美国总统奥巴马3月时曾访问沙特。Fedun上个月表示，"奥巴马在克里米亚事件后不久即拜会了沙特国王，推动他采取(压低油价)的行动。"

俄罗斯和伊朗往往会宣称美国阴谋暗算其经济，但如今该阴谋论正在蔓延。

"这只是我的幻想，还是一场全球石油战正在爆发，一方是美国和沙特，另一方是俄罗斯和伊朗？，"纽约时报专栏作家Thomas Friedman上个月写道。

美国国务卿克里在9月访问沙特后回避这个问题。当被问及过去和沙特的讨论是否谈到俄罗斯需要油价在100美元以上才能平衡预算的问题时，他微笑答道："他们(沙特)非常清楚自己对全球油价产生影响的能力。"