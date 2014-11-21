哈通社阿斯塔纳11月21日电，欧亚经济联盟框架下哈萨克斯坦医药产品出口面临新机遇。 2016年，随着欧亚经济联盟的实施，医药产品注册证书在联盟国家间相互承认的规定将生效。

哈萨克斯坦医药领域由80多家企业组成。根据总统指示，药品需求量的50%以上要在国内生产。与此同时，对医药产品采取鼓励出口政策，第一阶段满足邻国药品市场。

为促进制药行业发展，政府正在努力实施对世界排名一二位的国外制药企业进驻我国的相关工作。这些药企在哈萨克斯坦国内还是国外药品注册费用为4000-5000美元，根据过去9个月情况来看，在俄罗斯需要两年时间，药品注册需要10万欧元的费用。

我国制药领域要达到的主要目地是，药品符合GMP药品检查认证标准。掌握现代化制药技术，促进国内药品生产领域的发展。在此计划方案之下，从明年1月起，将实施第二个五年计划。

目前，哈萨克斯坦“KAZNEX INVEST”出口和投资国有公司正在与众多外国公司如Promedical、Micobiomed、Osatu、普拉斯特欧洲，GESAN斯里兰卡，Bemems等签署了一系列谅解与合作备忘，还与辉瑞公司、葛蓝素史克、默克、Kormed、BS医疗、杨森等其他公司接触洽谈等合作事宜。（编译：流沙）