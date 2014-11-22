哈通社阿斯塔纳11月21日电，据新华网报道，阿塞拜疆是一个位于欧亚大陆十字路口的奇特国家，优美的自然风光、浓郁的欧亚风情、丰富的历史文化、热情好客的人民，这些元素勾勒出这个国家的线条，如果再选配一组颜色，那么红、绿、蓝、黑最恰当不过。

红——火的国家 阿塞拜疆一词在当地语言中意为"火的国家"，熊熊燃烧的蓝色天然气火焰雨雪浇不灭，大风吹不灭，燃烧千百年。13-14世纪，马可波罗经过此地时称之为"无源之火"。一千多年前，居住在巴库地区的民众信奉拜火教，恐怕也源自这些神奇的火焰。后来，阿塞拜疆拜火教成为影响更广的伊朗拜火教的源头。现在每年都有伊朗和印度的拜火教徒来这里朝圣。 今天的阿塞拜疆对火焰仍充满崇拜。国徽中心一团熊熊燃烧的火焰，象征着自由独立之火在阿塞拜疆大地上燃烧。首都巴库中央商务区的标志性建筑"火焰之塔"，由三幢火苗形状的摩天大厦组成，被喻为近代设计最大胆的建筑物之一。塔身完全被LED屏幕覆盖，晚上闪烁起来就像火焰，从城市的各个角度都能看到。 近年来，阿塞拜疆着实"火"了起来。随着石油兴国战略的实施，阿塞拜疆国内经济飞速发展，GDP年增速超过30%。随之而来的是全国进行大规模现代化建设，一幢幢高楼拔地而起，一座座桥梁横空出世，人民生活水平大幅提高。 绿——自由信仰 阿塞拜疆是传统的伊斯兰国家，绿色备受推崇，经常用来表达喜庆。他们认为绿色是沉着、和平、活跃、充满生命力的颜色。 目前，阿塞拜疆境内90％以上的居民为穆斯林，属什叶派。伊斯兰教对人们的日常生活影响很深。20世纪初，妇女出门必须戴上能够围裹全身、只露出双眼的披纱，有时也戴面纱。他们遵循什叶派的典制、法规、礼俗，严守什叶派教法传统。大多数清真寺设有古兰经学习班。走进阿塞拜疆人的庭院，能听到儿童诵读《古兰经》的声音。 伊斯兰教已深深融入阿塞拜疆人的血液。如果你第一次踏上阿塞拜疆的土地，你会感受到"伊斯兰绿"带来的视觉冲击，服饰、建筑、艺术等生活的方方面面都深深烙上了这抹象征自由信仰和顽强生命的绿色印记。 蓝——内陆之海 阿塞拜疆濒临神秘幽蓝的里海。里海的美丽富饶使阿塞拜疆更具魅力。 内陆之海。里海是世界上最大的咸水湖，之所以称其为"海"，是因为它面积辽阔，水域蔚蓝，拥有与海洋相似的生态系统。里海水域狭长，南北长约1200公里，东西平均宽度320公里，面积约38.64万平方千米，占全世界湖泊总面积的14%。漫长的海岸线为阿塞拜疆这个内陆国家提供了优良的航运条件。 美丽之海。巴库群岛、巴库少女塔、希尔万自然保护区是里海海滨美丽景色的缩影。巴库群岛位于阿塞拜疆东部的里海上，由多个小岛组成，小岛成群分布，有各式各样的珊瑚礁，景色美丽迷人。巴库少女塔坐落在巴库老城区中心，毗邻里海海滨，是12世纪所建的汗王宫殿建筑群的一部分。全塔高27米，为8层圆柱状，每层可容纳50余人，内有一口水井，井水四季清凉甘美，饮上一口仿佛能将人带回古老的12世纪。希尔万自然保护区与里海相接，东部是巴库群岛，区内矿产资源丰富，野生动物繁多，景色优美。这些美丽的景色都是里海的馈赠。 富饶之海。里海被称为第二个波斯湾。据统计，里海石油地质储量约2000亿桶，占世界总储量的18%。有人预言："谁得到里海战略资源的控制权，谁就能主宰21世纪的国际能源市场。"正是由于里海的富饶，沿岸国家针对里海划界和法律地位的冲突从未停止。2014年9月，里海沿岸五国元首签署有关里海法律地位问题的联合声明，确立了沿里海国家在里海的主权区、专属渔业区和航行规则，是里海划界的阶段性成果。但里海划分是涉及各方切身利益的复杂问题，一时难以解决，里海之争仍会持续下去。 黑——石油之城 阿塞拜疆是世界上最古老的石油开采国之一。丰富的石油和天然气资源为阿塞拜疆带来了滚滚黑金。在世界上大多数国家因为石油资源稀少而发愁的时候，阿塞拜疆石油多得可以用来洗澡。 阿塞拜疆神奇的石油浴在世界上是独一无二的。阿境内有多处石油浴疗养地。其中纳夫塔兰和拉弗达朗较为出名。经化验分析，这两地的石油虽不具很高的工业价值，但却有消炎、止痛、扩张血管、促进新陈代谢和加快伤口愈合等神奇功效，甚至还能美化肌肤。阿塞拜疆是世界上百岁老人占人口比率最高的国家之一，每10万人口中就有60多名百岁老人。这或许和阿塞拜疆特有的石油浴有着某种奇妙的联系。 石油给阿塞拜疆带来更多的是源源不断的"黑金"。近年来，阿大力发展石油产业，带动经济飞速发展。2013年阿国内生产总值达740亿美元，在独联体国家中排在俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰之后列第4位，人均国内生产总值列独联体国家第3位，经济竞争力列世界第39位，跻身"快速强劲发展国家"。 如果说石油在阿塞拜疆是幸福的黑色，那么同邻国亚美尼亚的"纳卡"冲突则是阿塞拜疆人痛苦的"黑色"记忆。"纳卡"（纳戈尔诺-卡拉巴赫）位于阿塞拜疆境内，居民多为亚美尼亚族人。历史上阿亚两族就纳卡归属素有争议。上世纪末，纳卡当局在亚美尼亚支持下宣布脱阿入亚，亚阿两族爆发冲突。苏联解体后冲突演变为战争，亚占领纳卡及其附近地区，总面积占阿领土的五分之一。在俄罗斯等国调停下，阿亚双方实现停火，但长期敌对，在纳卡地区冲突不断，给两国人民带来了巨大的创伤。阿塞拜疆人民无比渴望和平，真希望不久的将来他们有智慧和能力去解决这一问题。 这就是阿塞拜疆。红、绿、蓝、黑的色彩搭配恰到好处，火焰、信仰、里海、石油的传说令人向往。