巴甫洛达尔市政府官员热烈讨论光明大道新经济计划

哈通社巴甫洛达11月22日电，昨日，巴甫洛达尔市政府领导班子成员和各部门负责人在市政府会议厅举行座谈会，讨论纳扎尔巴耶夫总统发表的"光明大道---通往未来之路"国情咨文。与会人员一致认为，国情咨文实事求是、内涵丰富、全面深刻，顺应时代潮流、体现民众意愿，一致表示坚决拥护。

市长波拉特•布哈德洛夫说："近年来，国际经济形势不景气影响一些国家和地区的经济发展，世界经济复苏的不确定因素增加，主要经济体经济增速缓慢。复杂的外部环境、增多的风险挑战，无不考验着我们治市理政的能力。纳扎尔巴耶夫总统将国情咨文与2050发展战略紧密联系起来，又一次给出了哈萨克斯坦步入全球最发达30国行列的清晰的行动指南。光明大道，既为保障和改善民众生活奠定了更加坚实的基础，也为进一步优化经济结构，加快基础设施发展创造了更加有利的环境，为国家经济发展注入新的活力。"光明大道"受到更多关注，为我国今后的发展积蓄了新力量，展拓了新空间。" 布哈德洛夫结合国情咨文重点提及的7个目标，详细指出了巴甫洛达市今后的工作计划。 参加座谈会的其他官员一致表示，国情咨文准确把握了哈萨克斯坦发展的新要求和民众的新期待，具有高度的前瞻性、战略性、可操作性，是全面实现2050发展战略的行动指南。（编译：林海）