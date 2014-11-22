印尼总统乘经济舱赴新加坡出席幼子毕业礼

参加儿子毕业典礼后，印尼总统佐科•维多多帮助学生照相。

哈通社阿斯塔纳11月22日电，据BBC报道，印尼总统佐科•维多多伉俪周五（21日）到新加坡出席幼子的高中毕业典礼。因是私人性质，他拒绝乘坐总统专机，而是自费搭民航机经济舱。 印尼驻新加坡大使馆发言人透露，佐科•维多多是于周五晚7时至9时出席儿子卡桑（Kaesang Pangarep）的高中毕业典礼，并于周六早10时返回雅加达。 据悉，19岁的卡桑就读于新加坡英华国际学校，佐科•维多多对于能出席儿子的毕业典礼感到非常高兴，除了和夫人在校方准备的宾客册上签名外，还和学校董事合影。 印尼内阁秘书安迪受访时表示，佐科•维多多基于此次前往新加坡属于私人性质，因此拒绝搭乘总统专机，而是自费选搭民航客机经济舱。尽管如此，印尼方面仍派出7名保镖随行。 安迪指出，"由于总统是以父亲而不是国家元首的身份出行，因此没有更多的保安安排，只会携带最少的保安人员。" 据报道，佐科•维多多的家人成为印尼"第一家庭"成员后，依然保持低调节俭的生活。 "第一夫人"不慕奢华，鲜少穿戴奢侈品牌；佐科的三个子女如普通人家孩子一般，自主创业，在国外求学时省吃俭用，很少乘坐比"公共汽车贵的地铁"。