越南欲扩大与俄罗斯和中亚地区国家经济合作

哈通社阿斯塔纳11月23日电，据国际在线报道，俄罗斯外交部日前表示，越共中央总书记阮富仲将于23日至28日对俄罗斯和白俄罗斯进行访问，希望加强与俄罗斯的全面战略伙伴关系和加强与中亚地区国家的经济合作。

据越南媒体报道，在访俄期间，阮富仲将与俄罗斯总统普京讨论关于巩固和加强越俄全面战略伙伴全系，推动两国在各领域间的合作关系，特别是在贸易、投资、科技、教育、培训、文化、旅游等。阮富仲表示，越南将竭尽全力推动东盟与对话伙伴国俄罗斯的关系，并向俄罗斯表达加入俄罗斯－白俄罗斯－哈萨克斯坦海关联盟的意愿，并在东盟框架内打造自由贸易区。 众所周知，越俄两国关系密切，特别是在军事和能源领域。越南重要海军基地金兰湾自1975年越战胜利后一直长期由苏联和之后的俄罗斯租用，直至俄罗斯由于经济原因终止了租用合同。俄罗斯也是越南最主要的武器提供商。近年来，越南从俄罗斯进口了包括"苏-30ＭＫ2"型歼击机、"Ｃ-300"式地对空导弹系统和护卫舰、巡逻舰等新型俄制舰艇。据据俄罗斯世界武器贸易分析中心数据显示，2012年至2015年，越南超过中国成为进口俄武器最多的三个国家之一，仅次于印度和委内瑞拉。 在能源领域，俄罗斯在越南的最大投资项目就是俄越联合石油公司，该公司在南海海域进行大量的石油开采。越南石油产量的一半都是两国合作企业开采的。此外，核能合作已经成为两国彼此都感兴趣的合作领域。 俄罗斯国家原子能署署长谢尔盖 • 基里延科19日宣布，俄罗斯原子能公司承建的越南第一个核电站"宁顺－1"核电站项目将于明年初开工。 越南方面提出希望加入俄罗斯－白俄罗斯－哈萨克斯坦关税同盟，并在东盟框架内打造自由贸易区的建议，也得到了上述国家的赞成。越南近年来经济快速发展，不仅俄罗斯，包括白俄罗斯和哈萨克斯坦在内的不少中亚国家对越南也十分感兴趣。从进入亚太地区市场的角度看，越南是一个好伙伴。早在苏联时期，俄罗斯就与越南关系密切。对于作为欧亚经济区的一个组成部分的白俄罗斯来说，想要通过俄罗斯进入亚太地区，与越南建立良好的联系尤为重要和便利。从最近几年看，哈萨克斯坦也在努力进入这一市场，争取把越南作为其最重要的潜在伙伴之一。 越南希望通过加入这一关税联盟，特别是建设东盟框架内的自由贸易区，扩大与包括白俄罗斯、哈萨克斯坦在内的中亚地区国家的合作，特别是石油等领域的合作。近两年来的经济增长低迷也给越南带来了寻找新的发展动力的迫切要求，因此加强与中亚地区国家的经济联系，会为越南的经济发展开辟空间。