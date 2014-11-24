普京：我不会永远当总统

哈通社阿斯塔纳11月24日电,俄罗斯总统普京23日接受了俄塔社专访。访问中，普京就自己是否会寻求连任总统表态。以下为采访内容节译。

主持人：总统宝座将永远和你相伴吗？ 普京：不，这不好。这有损于俄罗斯，再说我也不需要。俄罗斯的宪法规定了（总统）任期。我认为遵守最高法律的规定非常重要。我们将会看到情况如何发展，但我工作的期限是受到宪法限制的。 主持人：但宪法允许（你）2018年再次当选。 普京：是的，确实如此，但这并不代表我会做这样的决定。我将从整体情况、国内理解以及我个人的感受出发。现在就考虑这件事难道不会太早了？现在还是2014年，你就开始谈论2018年了。还有的是时间，很多事情都可能改变。 主持人：你有什么秘密的愿望吗？ 普京：处于我这种位置就没有任何秘密了...... 主持人：那你是已经厌倦了吗？ 普京：并非如此，我会从实际情况以及中期展望考虑，这对我个人而言是没有意义的。 主持人：你是否已经得到了一个人所能梦想的一切？ 普京：就为我的祖国服务而言，确实如此。我知道自己从过去到现在都一直真诚地（为国家）服务，我这么做的同时也得到了自我实现。但我重申，试图抓住某种东西会起反作用，有害并且无趣。（俄罗斯）拥有宪法，有必要在其框架下行动和生活。没错，我连任总统的可能性确实存在，但我不知道这是否会成为现实。