韩国人口明年首现“女多男少” “超高龄社会”亦将来临

哈通社阿斯塔纳11月24日电，据新华网报道，韩国统计厅２３日发布的未来人口估算报告显示，韩国２０１５年女性人数将达２５３１万人，男性人数达２５３０万人。这将是韩国１９６０年开始统计人口数据以来，首次出现女性多于男性的情况。

报告同时显示，韩国劳动年龄人口数量将在２０１６年达到峰值，而后下降。到２０２６年，６５岁以上老龄群体占总人口比例将超过２０％，届时韩国将进入"超高龄社会"。 【女多男少成趋势】 韩国统计厅发布的数据显示，韩国人口总数将于２０３０年达到峰值，为５２１６万人。从性别看，男性数量将在２０２９年达到峰值，为２５９１万人。相比之下，女性数量达峰值则要等到２０３１年，为２６２６万人。 虽然近年来韩国新生儿中男婴数量多于女婴，但由于女性预期寿命相对更高，因此女性人数赶超男性仍是趋势。 从劳动年龄人口来看，韩国今年的数量为３６８４万人，２０１６年将达到峰值增至３７０４万人，２０１７年起开始减少。其中，２５至４９岁人口也将进一步减少。２０１０年，这一群体数量为２０４３万人，去年跌至１９７８万人，２０１９年则将减至１８８４万人。 【超高龄社会来临】 报告中同时针对韩国老龄人口数量作出估算，预计韩国将在２０２６年进入"超高龄社会"。 今年，韩国６５岁以上老龄人口为６３９万人，２０１７年将达７１２万人，首次超过０至１４岁人口数量。老龄人口增多将成为一大趋势，到２０２５年将突破１０００万人大关。 韩国２０００年进入"老龄社会"，６５岁以上人口占总人口的７％，而到２０２６年，这一比例将提高至２０.８％，届时韩国将进入"超高龄社会"。 老龄化带来的人口结构变化将给国家经济带来负面影响。韩国预算政策处预测，人口老龄化将导致全要素生产率下降，进而导致实际增长率下滑。到２０６０年，韩国经济增长率将从目前的５.４％跌至１.９％。 韩国仁荷大学经济学专家指出，为筹措应对"超高龄社会"所需的财政来源，政府需考虑增加税收。首先应考虑提高对大型企业和富有阶层的税收，而后再将增税对象扩至中产阶层和普通百姓。