美国启用机器人抗击埃博拉

哈通社阿斯塔纳11月24日电，据新京报报道，在抗击埃博拉疫情上，美军已经启用新型武器--一种四轮机器人，仅用几分钟，机器人就可以通过发射紫外线完成对一个房间的消毒。

"机器人可以避免人为失误" 这款机器人造型如同《星球大战》中R2D2的高瘦版，现已投入3家军事医疗中心和250家美国医院，用于杀灭病原体。 医生和官员们说，在3米半径空间内，机器人通过平均每秒发射1.5次由氙气制造的紫外线脉冲，比任何清洁人员更快更彻底地杀灭病菌。 美国兰利空军基地今年10月得到一台机器人。"这个机器人目前是我们对抗埃博拉战略的一部分，以后会推广使用，抗击各种病原体，"基地发言人奥尔顿•邓纳姆说。 制造这款机器人的谢尼克斯消毒服务公司说，尽管紫外线被用于消毒已经几十年，但这款机器人使用更为环保的氙气产生紫外线，而不是以往使用的起效慢、有毒的汞灯。 根据美国政府统计数字，每年都有数以百计病人死于在医院停留时感染。谢尼克斯公司女发言人梅琳达•哈特说，使用该公司机器人的几十家医院报道，医院感染情况减少。 她说，机器人发射的紫外线可以给表面和难以触及的死角消毒，"机器人可以避免人为失误"。 驻扎兰利基地的美国空军第633医疗团指挥官韦恩•普里特说，在公众对埃博拉普遍担心的情况下，机器人对病人和医疗人员来说，都更让人放心，"提升了消毒水平"，同样"提升了病人和工作人员的信心"。 "可帮助运输受污染的垃圾" 消毒只是机器人在应对埃博拉病毒中的一种应用方式。美国白宫本月组织的一个集合全国大学、科学家和救援人员的论坛上，大家认为可以利用机器人帮助运输受污染的垃圾及帮助医疗人员遥控诊断病人。 得克萨斯农业与机械大学计算机与工程教授罗宾•墨菲说，现在已有通用动力陆地系统生产的机器人车"MUTT"，可以马上部署到西非，保护抗击埃博拉的医护人员。 由于埃博拉病毒通过人体接触传播，所以迫切需要防止医生或护士感染的设备和方法。与面罩类似，在降低传染风险的方面，机器人可以成为治疗和监护病人的一种选择。 不过，在利比里亚或塞拉利昂的诊所，机器人应用也会遇到障碍，比如缺乏西方制式、无线网络、稳定电力、电池和平整地板等条件。 专家还指出，机器人应用还要考虑当地文化是否接受。