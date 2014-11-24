拜科努尔市供气管道工程正式开焊

哈通社克孜勒奥尔达11月24日电，据克孜勒奥尔达州政府消息，别伊涅乌-博佐伊-齐姆肯特天然气管道至拜科努尔输气管道工程于23日正式开工建设。

工程由哈萨克斯坦天然气运输公司负责建设和安装，该天然气管道建成后，可使克孜勒奥尔达州5个居民点实现天然气供应。届时克孜勒奥尔达州将有19万人口用上环保、清洁的天然气。

政府第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫、克孜勒奥尔达州州长克热姆别克•阔谢尔巴耶夫及哈萨克斯坦天然气运输公司克孜勒奥尔达地区总经理伊布拉•塞尔迪耶夫出席开工典礼。

根据工程计划，施工单位将在4个县城中心（阿拉尔、阿依特克毕伊、希叶勒、江阿霍尔干）和拜科努尔市建成5座自动化输气站场和城乡管道连接系统。工程总投资230亿坚戈。管道全长1439公里，沿线将建成81座供气站。工程建设将雇佣当地近500名劳工。哈萨克斯坦天然气运输公司将全力确保工程按期投产、安全运行、平稳供气。 据悉，该工程对加快克孜勒奥尔达州天然气利用步伐，解决偏远地区用气问题，促进当地经济发展和改善大气环境、建设生态文明具有重大意义。（编译：林海）