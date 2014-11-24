哈比波拉•贾克波夫同俄罗斯国家杜马主席纳雷什金举行会晤

哈通社阿斯塔纳11月24日电，据议会下院新闻处消息，议会下院（马吉利斯）议长哈比波拉•贾克波夫今日同到访的俄罗斯国家杜马主席纳雷什金举行会晤。

纳雷什金应哈萨克斯坦议会下院邀请出席题为"总统、议会和一体化"的国际会议。该会议是围绕庆祝首任总统日活动而召开的。 贾克波夫对纳雷什金主席长期以来积极致力于发展哈俄友好事业、推动双边务实合作给予高度评价。哈俄议会交流与合作日益密切，为丰富哈俄战略伙伴关系内涵、推动各领域务实合作向前发展发挥了积极作用。相信在双方共同努力下，哈萨克斯坦议会与俄联邦国家杜马的交流与合作必将取得新的成果。 纳雷什金表示，近年来，俄哈关系发展取得巨大成就，政治互信日益加深，战略伙伴水平不断提升。随着俄哈关系的快速发展，两国议会开展了形式多样、内容丰富的交流与合作，取得了令人满意的成果。他本人将一如既往地致力于推动两国议会交流与合作，为推动俄哈战略伙伴关系不断向前发展作出不懈努力。 纳雷什金强调，我们永远不会忘记是纳扎尔巴耶夫总统早在1994年在莫斯科大学演讲时第一次提出成立欧亚经济联盟的构想，2010至2012年间，俄、哈、白启动了关税同盟，签署了《欧亚经济一体化宣言》，成立了负责一体化进程的欧亚经济委员会。构想即将变成现实，该联盟将于2015年1月1日正式启动。 据悉，纳雷什金于23日抵达阿斯塔纳。抵达后随即前往阿斯塔纳圣母像教堂参观，并在2014年9月揭幕的牧师、修道士谢尔盖•拉多涅日斯基雕像前献花。（编译：林海）