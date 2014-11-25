“光明大道—哈萨克斯坦之路”国际研讨会在阿斯塔纳召开

哈通社阿斯塔纳11月25日电，（记者 流沙）今天上午，由哈萨克斯坦文化和体育部、哈萨克斯坦政治学家协会共同主办的"光明大道—哈萨克斯坦之路国际研讨会"在阿斯塔纳北京大厦二楼会议厅召开。来自国内和俄罗斯、印度、意大利、保加利亚、斯洛伐克、吉尔吉斯斯坦、波兰、美国、澳大利亚、白俄罗斯的专家学者60余人参加了会议。

研讨会上，国内外专家学者围绕哈萨克斯坦新经济政策成功的因素、国家领导人在建设强国中发挥的作用、哈萨克斯坦新政治经济体系的构建、哈萨克斯坦在欧亚安全领域发挥的作用、纳扎尔巴耶夫总统的民族宗教政策等多个专题进行了发言，就当前的国际关系和经济形势，哈萨克斯坦国内政策及"光明大道"新经济计划在推动哈萨克斯坦经济发展方面的积极作用进行了讨论。

总统国家管理研究院对外政策室教授托烈吾泰•苏雷曼诺夫发表了"世界格局中的哈萨克斯坦"主题发言。他指出，当前国际局势复杂敏感，经济形势较为严峻。哈萨克斯坦也同样面临着较为复杂严峻的经济形势，"光明大道"新经济计划的提出和实施是我国应对危机的主要举措，对国内经济的持续发展、国家的和谐稳定具有重要作用，对地区政治经济的稳定会作出一定的贡献。