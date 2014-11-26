中国著名影视剧制片人巴特尔受邀担任《哈萨克汗国》制片人

哈通社阿斯塔纳11月26日电，据中国正北方网消息，中国电视剧《成吉思汗》制片人巴特尔受哈国文化和体育部邀请将担任《哈萨克汗国》电视剧制片人，届时，他将用电视剧形式真实再现哈萨克汗国历史。

1465年，克烈汗与贾尼别克汗建立了哈萨克汗国。2015年是哈萨克汗国建立550周年，用电视剧形式真实再现哈萨克汗国历史是纳扎尔巴耶夫总统下达的任务。"在哈萨克斯坦，几乎每个人都看过中国拍摄的电视剧《成吉思汗》，所以，在选制片人时，哈文化部长认为由《成吉思汗》制片人来担任《哈萨克汗国》制片人是最佳选择，于是，他们找到了我，" 巴特尔说。前不久，巴特尔受邀赴哈萨克斯坦，文化部部长正式委托巴特尔担任该剧制片人。 巴特尔是中国从事影视剧制片专业近30年的蒙古族制片人，先后组织、指挥、摄制完成了《阿丽玛》《绿野晨星》《骑士风云》《边城浪子》《疑案追踪》《一代天骄成吉思汗》等十几部电影作品。有些影片还获得了国际电影节大奖。1999年，巴特尔亲自策划、组织、指挥、摄制了《蒙古秘史》第一部30集历史巨片《成吉思汗》，2004年该剧成为中国中央电视台1套黄金时间观众收视率第一的长篇历史剧。目前巴特尔正筹备摄制《蒙古秘史》第二部40集历史巨片《忽必烈》，他再度出任总策划、制片人。