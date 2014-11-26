伊斯兰•卡里莫夫高度评价纳扎尔巴耶夫的战略政策和远见卓识

哈通社阿斯塔纳11月26日电，25日，纳扎尔巴耶夫总统同到访的乌兹别克斯坦总统伊斯兰•卡里莫夫举行会谈。讨论了两国在商贸、水利、交通运输及社会文化等领域的合作前景。双方代表还签署两国关于政府外资保护协定、两国外交部2015-2016年合作计划等文件。

纳扎尔巴耶夫在会见中指出了哈乌两国历史交往和文化交流的源远流长，同属伊斯兰文化圈的相似背景，以及同处中亚地区使得两国人民在情感表达、思维方式和价值取向等诸多方面的相近性。

纳扎尔巴耶夫说："两国山水相连，唇齿相依，睦邻友好源远流长。在独立之初，两国就建立了良好的外交关系。我们愿意在相互尊重、平等互信基础上，同贵国保持高层密切交往，在各自关切的重大问题上相互支持。加强在经贸、文化、安全等领域的友好合作。哈萨克斯坦高度重视两国签署的战略合作协议，两国关系的稳定发展符合两国人民的根本利益和共同愿望，有利于本地区的和平与稳定。" 伊斯兰•卡里莫夫说："当前，国际政治经济形势复杂多变，各国经济发展面临的困难增多，在此境况下，各国都在寻求经济发展的新途径，需要可靠的合作伙伴。哈萨克斯坦是我国的近邻，我们要筑牢友谊桥梁，做相知相亲的真挚朋友。自古以来，乌哈两国人民交往密切、和衷共济，流传着不少的感人佳话。双方应强化两国高层互访，推动各领域互惠合作和交流。我们为哈萨克斯坦取得的发展成就感到由衷的高兴，真诚祝愿贵国在发展道路上继续取得新的更大成就。" 卡里莫夫表示，本次会晤是两国元首2013年塔什干会晤的延续，会晤为充分探讨乌哈务实合作关系提供了良好平台。我坚信两国当年签署的战略合作协议具有重要的历史意义，但很遗憾一直以来没有引起乌方的高度重视。现在，尤其是在当今国际形势下，凸显出这一战略合作协议的至关重要性。 卡里莫夫表示，乌方高度评价两国友好关系，共同的历史文化、习俗连接着两国人民。考虑到当今复杂的国际形势，我们应倍加珍惜传统友谊，为巩固和发展共同的价值观不断努力。两国经济互补性很强，可以实现优势互补，深化乌哈经贸合作前景十分广阔，应继续挖掘潜力，使两国战略合作关系更多的惠及两国人民。" 卡里莫夫指出，哈乌战略合作协议的签署充分证明了纳扎尔巴耶夫总统的远见卓识和战略思维的独到之处。乌方支持哈方奉行的多元化外交政策，并对纳扎尔巴耶夫总统在巩固国际和地区安全、提高哈萨克斯坦在国际社会上的地位和影响力方面所作出的不懈努力表示钦佩和赞赏。（编译：流沙）