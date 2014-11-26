默克尔单独会见普京 但外交努力无果而终

哈通社阿斯塔纳11月26日电，据路透社报道， 为了缓和乌克兰危机，德国进行了长达九个月的外交努力，总理默克尔11月中决定改变方法。

默克尔决定在澳大利亚20国集团峰会前独自会见普京，不带翻译和助手。 虽然默克尔认为普京没有兑现很多诺言，但她并未质问普京，而是让普京说出他究竟想在乌克兰和俄罗斯周边的其他前苏联国家得到什么。 二人11月15日晚上10点在布里斯班希尔顿酒店八层举行了会面，但会面并未如预期般进行。 会面持续近四个小时。欧盟委员会主席容克在半夜前后加入了会面，与默克尔一起试图让普京放松警惕，明确表明他的意图。普京曾是克格勃特工，能流利地讲德语。 被告知谈话内容的官员们对路透称，默克尔从普京那里听到的还是数月来一直听到的否认和托词。 "他显露出冷漠，"一名官员说道。 普京在布里斯班和米兰的会议上就俄罗斯在乌克兰东部的行为作出承诺，米兰会议早于布里斯班会议一个月。德国官员称，普京的承诺在几天内就被打破。这让德国的挫败感达到了新的高度。默克尔对普京采取的外交努力无果而终。 今年2月亲俄乌克兰总统亚努科维奇因基辅独立广场的暴力抗议而逃离乌克兰后，德国一直主导着试图说服普京与西方谈判的努力。 默克尔和普京通了几十次电话。德国外长施泰因迈尔花了几百个小时时间试图促成谈判解决冲突。 德国官员们表示，他们现在已经不知道如何才能改变普京的想法了。与普京沟通的渠道仍将保持开通，但德国准备应对长期的对峙，好比又一次冷战。 "我认为我们应该准备应对长期的冲突，俄罗斯将使用其全部手段，"德国联邦议院外事委员会主席、默克尔所在的保守党成员Norbert Roettgen对路透说道。 "事实上我们处在一个等待游戏中，"另外一名德国官员匿名指出。"我们能做的只能是注意乌克兰东部的暴力事件并时刻准备采取行动。"