大马拟成立新马航公司取代马航 确保其继续运营

哈通社阿斯塔纳11月27日电，据中新网援引马新社报道，马来西亚首相署部长拿督斯里阿都瓦希26日在国会下议院，提呈2014年马来西亚航空系统公司(行政)法案，以确保这家陷困的国营航空公司能继续营运。

阿都瓦希26日提呈这宗法案一读，法案一共有37条文及6节。 这宗法案旨在为马航、全资子公司及半资子公司的行政管理制定条款。 此外，法案也制定条款，寻求设立称为马来西亚航空有限公司(Malaysia Airlines Berhad)的新单位，以取代马来西亚航空系统公司(MAS)成为国营的航空公司。

此外，马来西亚国内贸易、合作社及消费部副部长拿督斯里阿末巴斯哈也提呈2014年供应管制修正法案一读。 这个修正法案将修订1961年供应法令(122法令)，据媒体之前报道，此举旨在加强防范滥用行为，以及对滥用燃油补贴者施以重刑。 马来西亚教育部副部长拿督叶娟呈也提呈2014年教育修正法案一读，这宗法案旨在修订1966年教育法令(550法令)。 有关修正法案被视为配合技职教育转型政策，将重塑技职学校的品牌。