哈萨克斯坦邮政董事会副主席：希望哈中合作更紧密

哈通社阿斯塔纳11月28日电，据凤凰网报道，2014年11月28日，由凤凰网、郑州国际陆港联合主办的"丝绸之路经济带中欧物流枢纽建设国际交流会"在中国郑州举行。来自中国、哈萨克斯坦、德国、俄罗斯、法国、立陶宛等13个国家的铁路、邮政和政府部门等机构，以及中国连云港、青岛、上海、阿拉山口、义乌、等中国境内外300余家航空、港口等各类知名企业，近500名嘉宾参与盛会，在"物流便利化、贸易便利化"主题的引导下，共同研究探讨如何建设中欧物流枢纽。

哈萨克斯坦邮政股份公司董事会副主席让里卡卡诺夫•穆拉特在致辞中表示，现在当今社会人们运用各种各样的手段进行货物的运输，包括海运、空运、铁路运输，"对我们哈萨克斯坦邮政来说，我们也拥有各种各样的运输手段，在最近几年当中，我们深切的感觉到，俄罗斯、中国、哈萨克斯坦之间的经贸往来合作越来越密切了。"

穆拉特称，哈萨克斯坦作为中亚的腹地国家有着众多的邻国，与其他邻国的经济往来的发展也得到了非常大的进步。"我们也希望通过我们的努力，能够让哈中两国之间的关系更加紧密一些。"

以下为演讲实录：

让里卡卡诺夫•穆拉特：各位好，我代表我们公司祝贺大会的成功召开，非常感谢组委会高水平的组织工作，给我一些时间在此发表演讲，我们希望在此和大家讨论一下关于新丝绸之路经济带的问题。我们也希望通过我们的努力促进电子商务的发展。

可以说，现在当今社会人们运用各种各样的手段进行货物的运输，包括海运，空运，铁路运输，对我们哈萨克斯坦邮政来说，我们也拥有各种各样的运输手段，在最近几年当中，我们深切的感觉到，俄罗斯、中国、哈萨克斯坦之间的经贸往来合作越来越密切了。我们哈萨克斯坦也作为中亚的腹地国家有着众多的邻国，与其他邻国的经济往来的发展也得到了非常大的进步。我们也希望通过我们的努力，能够让哈中两国之间的关系更加紧密一些。

可以说，我们哈萨克斯坦邮政作为哈萨克斯坦国家的一个邮政系统，我们的网络遍布全国，我们也希望能够通过我们的努力在今后的日子里，给我们的客户以更低价，更优质、更快速的服务，我们在哈萨克斯坦今年5月份的时候，进行了通关的改革，我们也建立了从乌鲁木齐和重庆发出的通往哈萨克斯坦的货运列车，很快、方便的铁路通道，让我们的客户能够更快的收到自己的货物，而且我们也进行了电子通关货物的改革，大大降低了通关的时间。

对我们来说，我们今后有这样的计划，我们希望有邮政专列的产生，我们为此，已经和哈萨克斯坦政府、哈萨克斯坦铁路和交通部门开展了积极的对话，邮政专列的通车，会大大提高我们处理邮件的能力。我们也希望把这次的会议取得圆满的成果，感谢各位的倾听。