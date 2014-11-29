哈通社阿斯塔纳11月29日电，据路透社报道， 当俄罗斯人今年年初越过边境与乌克兰东部反对派武装联手作战时，莫斯科称这些士兵并非是被部署的，而是利用休假期间自行进入乌克兰。

当爱沙尼亚2007年遭遇网络攻击并因此谴责莫斯科时，克里姆林宫回应称它不能一直控制着爱国的俄罗斯黑客。 制定应对大规模入侵、核导弹或恐怖主义策略的西方战略家们，仍在努力寻找方法来对付俄罗斯这种一边推诿一边暗中搞分裂和破坏稳定的威胁。 未佩戴徽章的士兵今年3月占领了克里米亚后，西方军事人员将行动时穿着没有标志制服或便衣的俄罗斯人员称为"小绿人"。 北约正在考虑：如果俄罗斯总统普京在波罗的海国家立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚尝试类似事情，要如何反击这种"模糊战"手法。 为此，北约已经向波罗的海三国部署了美国及盟国的一些坦克和飞机，以表明不惜动用武力来保护所有成员国的立场。同时，北约还考虑增派警察，或者还有北欧国家官员，以帮助侦察俄罗斯的任何渗透。 俄罗斯有效的战略 军事专家称，俄罗斯在其西侧面、尤其是在非北约成员国乌克兰的非常规战略，证明非常有效。俄罗斯还配合以在全球展示武力，其规模之大在冷战之后尚未有过。 "普京不断向乌克兰施压来估算西方的意愿，"美国海军战争学院研究国家安全的教授戈沃斯蒂夫（Nikolas Gvosdev）说。 许多官员和专家私下称，西方国家和乌克兰政府最终将不得不接受大联邦制度，以及俄罗斯在乌克兰东部地区的影响力。 这一问题将会变成普京届时是否将其理解为软弱的信号，及是否对波罗的海三国等北约成员国采取类似战术开了绿灯。 演变中的西方策略 "这并非新冷战，但与几年前的形势完全不同，"美国前美国五角大楼官员、智库"新美国安全中心"高级研究员Elbridge Colby说，"我认为，我们还没有制定出处理它的适当战略。" 西方迄今对莫斯科行动的最大回应是针对俄罗斯企业和个人的金融制裁，如果效果有限的话，再就是向东欧地区新部署军事力量。北约成员国现在正在探讨进一步的措施。