北哈州叶色勒金矿下月启动生产

哈通社彼得罗巴甫尔11月19日电，北哈州州长叶尔肯•苏勒坦诺夫今日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上称，未来两周内，北哈州叶色勒金矿将正式启动生产。

这是北哈州一项较大的投资项目，项目投资15亿美元，新开辟256个就业岗位。（编译：流沙）