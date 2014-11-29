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11:36, 29 11月 2014 | GMT +6
北哈州叶色勒金矿下月启动生产
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哈通社彼得罗巴甫尔11月19日电，北哈州州长叶尔肯•苏勒坦诺夫今日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上称，未来两周内，北哈州叶色勒金矿将正式启动生产。
这是北哈州一项较大的投资项目，项目投资15亿美元，新开辟256个就业岗位。（编译：流沙）
标签:
矿产
北哈州
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