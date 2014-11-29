瑞典防长称决心加强军事潜力 尚无计划加入北约

哈通社阿斯塔纳11月29日电，据中新网援引俄媒报道，瑞典国防部长胡尔特奎斯(Peter Hultqvist)28日表示，尽管瑞典目前尚无加入北约的计划，但决心加强本国的军事潜力，并加深与邻国的合作。

胡尔特奎斯在访问立陶宛时说，"我们的首要任务是提高瑞典的军事潜力，加强与邻国的关系"。他补充道，瑞典一直寻找密切合作伙伴和与波罗的海地区的国家情报交流。 胡尔特奎斯当天同时表示，该国政府与北约关系密切，但目前尚无加入北约的计划。不过，"非北约国"瑞典于9月初与北约签署了一项协议，该协议同意瑞典加入北约的军事训练，并规定在北约在紧急状况下给予瑞典军事援助。 此前媒体报道，瑞典军方宣布在距离首都斯德哥尔摩只有50公里的波罗的海海域发现"外国水下活动"， 并且出动军舰、直升机展开大规模搜索。然而，瑞典方面却没有指明是哪个‘外国'在‘活动'，很多怀疑都指向俄罗斯。这次搜索行动被指是冷战后瑞典最大一次规模的军事动员。 对此，俄方再三否认该怀疑，称俄罗斯海军潜艇按计划在世界各海域执行任务，"没有发生任何意外和突发事件"。俄罗斯国防部消息人士说，俄罗斯小型或超小型潜水艇不可能出现在瑞典水域，因为俄罗斯海军战斗编队中根本就没有这种潜艇。 一周后，瑞典官方宣布取消在波罗的海对"可疑外国潜艇"的搜索。