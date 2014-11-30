阿斯塔纳市长贾克瑟别科夫祝首都人民首任总统日快乐

哈通社阿斯塔纳11月30日电，据astana.kz.消息，阿斯塔纳市市长阿德勒别克•贾克瑟别科夫今天通过媒体发表讲话，祝愿阿斯塔纳市民首任总统日快乐。

全文如下： 尊敬的阿斯塔纳市民，尊敬的客人们！

值此首任总统日来临之际，我代表阿斯塔纳市政府，向全市人民致以节日的问候和美好的祝愿！ 作为全国重要的节日之一，首任总统日在增强民族凝聚力、提高民族自信心、树立国家形象方面的意义重大。

独立以来，在纳扎尔巴耶夫总统的正确领导下，哈萨克斯坦发生了翻天覆地的变化，我国经济发展，社会进步，人民生活水平和国际地位不断提高。这一切要归功于纳扎尔巴耶夫总统的正确决策和英明领导，他为巩固国家的独立稳定和繁荣富强呕心沥血、奋斗不息、功勋卓著。

总统提出的"光明大道"新经济计划催人奋进，宏伟目标鼓舞人心。 航向已经确定，航船已经开启。站在新的历史起点上，我们肩负的使命光荣、责任重大、任务艰巨。让我们在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，振奋精神，凝聚力量，为建设繁荣富裕和谐稳定的哈萨克斯坦而努力奋斗！ 祝阿斯塔纳的明天更加美好！ 祝全市人民节日快乐、阖家幸福！（编译：林海）