瑞士三大公投受全球企业与金融界关注

哈通社阿斯塔纳12月1日电，瑞士于30日举行针对央行增加黄金储备量、移民限额及对超级富豪课徵定额税等议题的全民公投，公投结果攸关黄金市场的投资波动、外来移民及富豪们在瑞士投资的税务问题，引起全球金融界与企业主的关注。

瑞士此次的公投结果将影响以下三件大事，一是增加央行的黄金储备量，以提振黄金价格；二是非欧盟会员国的瑞士，不惜破坏与欧盟的和谐关係，不愿接受欧洲外来人口改变住民结构，进一步执行封闭的移民限制政策；其三课徵超级富豪的富人税。上述的公投内容，攸关欧洲及全球金融市场动向，所以引发各全球大企业及金融界的关注。

瑞士这20年来的人口已增了100万人，但是全国人口也仅有区区的820万人，因此瑞士人普遍排斥欧盟在布鲁塞尔颁佈的「人口自由行动」基本条约，反对外来人口改变瑞士的人口结构。从瑞士在今年2月通过限制移民的公投表决，即可看出瑞士人排斥外来人口的决心。

而30日的移民限制公投内容，是投票表决由瑞士政府提出的"Ecopop"计划，此计划将进一步限制外来移民人数不可超过全国人口的0.2%。

支持这项计划的瑞士人认为，虽然瑞士的失业率低，但是生活消费费用相对高于其他国家，若允许过多移民进驻，居住和生态环境会越来越挤迫和恶化；若严格限制外来移民的人数，便无须急于大兴土木、发展新的交通系统，也不用大量兴建新住屋，有助保护瑞士的天然环境。

另一项公投内容是决定，瑞士央行是否该在2019年底前，至少持有1,500公吨黄金的储备量。不过国际法人机构表示，无论瑞士这项增持黄金储备量的公投通过与否，都难以提振近日屡创新低的黄金价格，因为在5年内提高的黄金量，平均一天也只是购买了1.2公吨黄金，对金市需求的影响只是杯水车薪。

不过各民调组织在公投前夕所做的调查显示，支持以上3项公投的人数皆低于反对者。