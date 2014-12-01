上海哈萨克斯坦留学生欢庆首任总统日（组图）

哈通社北京12月1日电，首任总统日之际，在上海市的我国留学生召开题为"青年人在新经济计划中应发挥的作用"研讨会，欢庆首任总统日。

教育和科学部国际项目中心、哈萨克斯坦上海留学生组织共同举办了本次活动,我驻上海总领事馆代表出席会议。

会议讨论了纳扎尔巴耶夫总统发表的国情咨文，纷纷对光明大道新经济计划、永恒的国家等问题发表了看法。 "博拉沙克国家"奖学金获得者、上海复旦大学学生如斯兰•阿布德拉耶夫说："我特别高兴的是,咨文提出的国家投资租赁住房建设计划，还注意到国情咨文中提到的由高校牵头促进产学研结合机制。在发达国家，这方面的经验被广泛应用，并且已产生良好效益。" "光明大道新经济计划是国家和谐稳定团结的基础。国情咨文明确了未来几年的任务,我们将会团结一心完成目标。作为青年学生能有机会为祖国的发展和繁荣贡献力量是我们莫大的幸福，我们将不辜负国家的期望,以优异的成绩完成学业,早日为国家建设贡献全部力量，"他说。 上海海事大学学生阿勒滕阿依•巴热勒巴耶娃指出，"我们肩负着独立的哈萨克斯坦未来的历史使命。每个哈萨克斯坦人都应该扪心自问：自己为国家做了什么？能做什么？我相信，如果每个人都这样想，共同努力，我们的国家将会得到更大的发展。" 会议结束后，50名上海留学生举行了迎首任总统日快闪活动,展示了总统纳扎尔巴耶夫的巨幅照和光明大道-通往未来之路的字幅。（编译：流沙）