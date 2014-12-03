阿拉木图举行猎鹰大赛（组图）

哈通社阿斯塔纳12月3日电，阿拉木图州努拉县为纪念猎鹰技术的传承人阿本∙托合塔森和赛伊特江∙拜居尼斯举行全国猎鹰大赛。

国家"克兰"猎鹰协会、国家文化和体育部、传统体育运动协会、阿拉木图州政府对比赛给予大力支持。 来自全国7个州的25名选手参加了比赛，经过两天激烈角逐，最终6名选手晋级决赛。

开赛前，按照哈萨克传统习俗，年长者进行了"恰秀"、祝颂吉利贺词，组织方、政府代表致辞。 等待多时的猎鹰比赛决赛正式拉开帷幕。

最先完成比赛的两只猎鹰将争夺冠军。

参加决赛的6名选手摩拳擦掌，等待精心驯养的猎鹰一决高下。

值得提醒的是，由于国家禁止在猎鹰比赛中使用活兔、活狐，因此比赛项目只有两项。 为了不错过这一传统体育项目与大自然的美妙结合，摄影师频频按下快门。 在评委公布赛事结果前，诗人们即兴朗诵有关猎鹰的诗歌，参赛选手则是忙于喂鹰。

将猎鹰喂饱后，训鹰人为猎鹰带上眼罩。 为晋级决赛的6名选手颁发奖品，获第三名的阿斯塔纳选手赛尔江将自己名次让与取得同等成绩的阿拉木图选手珠海老人。

阿富汗驻哈大使沙迪∙迈努丁∙迈因获得冠军。