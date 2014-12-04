马西莫夫总理会见中国公安部部长郭声琨

哈通社阿斯塔纳12月4电，据总理府网站消息， 卡里姆•马西莫夫总理昨日在阿斯塔纳会见中国国务委员、公安部部长郭声琨。

马西莫夫欢迎郭声琨部长到访阿斯塔纳，请他转达对李克强总理的诚挚问候和良好祝愿。马西莫夫表示，在哈中双方共同努力下，两国关系不断向前发展。这不仅符合当前形势发展需要，也符合两国的共同利益。哈方十分珍视同伟大邻邦中国的传统友好关系，一贯视中方为值得信赖的好伙伴、好朋友、好邻居，愿推进双方在打击"三股势力"、贩毒等跨国有组织犯罪等领域合作。 郭声琨首先转达了李克强总理的亲切问候和良好祝愿。他说，两国政治互信不断提升，各领域合作快速推进，在上海合作组织等多边框架内紧密协作，在涉及彼此重大利益的问题上予以坚定支持。执法安全合作是中哈关系的重要组成部分。近年来，双方执法安全部门签署了一系列合作协议，取得了显著成果，有力打击了"三股势力"和贩毒等跨国有组织犯罪。当前，中哈关系正处于历史上最好时期。中方愿与哈方携手努力，进一步增进政治互信，加强互利合作，推动两国关系不断迈上新台阶。（编译：林海）