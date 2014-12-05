奥地利遭强冰暴袭击 政府出动装甲车救助民众

哈通社阿斯塔纳12月5日电，据国际在线援引英国《每日电讯报》报道，奥地利日前遭强烈冰暴袭击，大部分地区断电，东部布尔根兰州小城罗萨利亚数百户居民被困。为此，奥地利政府出动装甲车去救助这些被困者，并为他们送去补给。

此前，消防员称，由于道路被倒下的树木阻断，他们无法到达罗萨利亚。奥地利随即决定出动装甲车救援。这种罕见的气候条件导致奥地利东部地区结出1厘米多厚的冰层，数千户居民断电。数百棵大树因不堪冰层负重而被压倒，消防员称看到有一米多粗的大树都被压弯。 此外，下奥地利州大部分地区也已宣布进入紧急状态，那里60多条主公路已被阻断。居民被警告留在室内，因为树枝可能随时有掉下的危险，学校也已经关门。 当地政府已经下令距离维也纳以南50公里的山区Hohe Wand居民撤离，据称那里每分钟都有树木倒塌。由于情况急剧恶化，最初允许留在木质房屋中的60户居民也已经被要求撤离，此前唯一通往外界的公路已被倒下的大树阻断。 由于温度正逐步回升，冰层正在解冻，许多地区的危急情况开始有所缓解。尽管奥地利人已经习惯冬天的严寒，但如此强烈的冰暴并不常见。 救援人员称，无数大树被冰覆盖，形成"罕见的自然奇观"和"令人惊心动魄的美景"。但是罗萨利亚居民称，他们每分钟都能听到树木倒地的声音，这种氛围令他们感到惴惴不安。