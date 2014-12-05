外媒：斯里兰卡拟发行人民币债券

哈通社阿斯塔纳12月5日电，据新华网援引英国金融时报报道,斯里兰卡计划明年发行人民币计价的"点心"债券,这将是中国以外的首个亚洲国家发行此类债券,标志着中国打造全球货币的举措取得进一步的进展。

斯里兰卡央行行长阿吉特•卡布拉尔表示,斯里兰卡正"认真"审批发行首批人民币债务的提议。该国正在推动外部持有的多元化。

斯里兰卡拟发行的债券将只是第二只主权点心债券,此前英国在今年10月发行了人民币债券,作为让伦敦成为人民币金融中心的努力的一部分。

鉴于西方和印度担忧中国与这个战略意义重大的南亚岛国的经济和政治联系日益紧密,斯里兰卡发行的任何主权债券都可能吸引地缘政治方面的注意力。

北京最近几年推动加深中国与斯里兰卡的金融联系,包括今年9月在中国国家主席习近平访问斯里兰卡期间签署了100亿元人民币(合16亿美元)的货币互换协议。

中国各银行也提供了数十亿美元的商业贷款,以支持斯里兰卡的大型基础设施项目,包括港口、公路和机场项目。

卡布拉尔有意降低外界对斯里兰卡日益依赖中国融资的担忧,他辩称,拟发行的人民币主权债券将有助于"对冲"其他货币的波动风险。

他说:"我们一直在认真考虑这种发行。或许明年我们将会研究这一选项,因为这是多样化我们融资来源的真正机遇。"

曾任国际货币基金组织中国部门主管的经济学家埃斯瓦尔•普拉萨德表示,斯里兰卡的举措可能引发其他亚洲经济体"开始排队"发行类似债券,"以增强它们与中国的金融联系"。他说:"斯里兰卡考虑这种举措肯定充满了象征主义,表明该国政府希望增强与中国的经济联系。"

中国境外发行的人民币计价票据市场自2009年发起以来迅速发展,是中国打造真正国际化货币的抱负的重要组成部分。

相关数据提供商提供的数据显示,今年发行的点心债券已经创纪录地达到325亿美元,通常由中国或跨国公司发行,是2013年全年140亿美元发行金额的2倍多。

斯里兰卡能否推进发行人民币点心债券的计划,在一定程度上取决于即将举行的全国大选的结果。现任总统马欣达•拉贾帕克萨一手打造了斯里兰卡与中国更为亲密的关系,他将在明年1月份面临艰巨的选票战。

斯里兰卡计划发行点心债券之前,还有一些准主权实体发行了人民币债券,包括2013年末发行人民币债券的加拿大不列颠哥伦比亚省。