哈中能源合作委员会第八次会议在北京召开

哈通社北京12月5日电，5日，哈中合作委员会能源合作分委会第七次会议在中国北京召开。提高合作水平、深化合作层次，实现能源领域全面战略合作是本次会议宗旨。哈萨克斯坦能源部第一副部长乌扎克拜•卡拉巴林同中国发展和改革委员会副主任、能源局局长吴新雄签署《哈中能源合作分委会第8次会议纪要》，并确定双方能源领域合作优先工作方向。

会议回顾了哈中能源合作分委会第七次会议以来，哈中在能源合作方面取得的丰硕成果，就哈中两国能源领域合作进展、现状及前景等事宜交换了意见。 哈中能源合作分委会哈方主席、能源部第一副部长乌扎克拜•卡拉巴林在接受记者采访时指出，在两国领导人的共同推动下，哈中能源合作领域不断扩大、层次不断加深,油气上游合作规模得到进一步提升。两国计划进一步加强石油和天然气领域的勘探，,提高碳氢化合物运输量.拓宽哈西部至中国境内的石油管道，核能领域的合作也将得到进一步加强。 卡拉巴林表示,中国在可再生能源领域取得较大成绩,哈方有意将中国在这一领域的技术运用到阿斯塔纳世博会。 哈萨克斯坦能源部、哈萨克斯坦石油天然气公司、哈萨克斯坦原子能工业股份公司、亚洲天然气管道公司及我国驻中国大使馆代表出席会议。（编译：林海）