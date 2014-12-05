中国向美国提交追捕外逃贪官名单

哈通社阿斯塔纳12月5日电，据bbc消息，今年7月中国公安部开展了"猎狐"专项行动，缉捕在逃境外的经济犯罪嫌疑人。

中国媒体报道，自从展开这项行动以来，中国已抓回在逃境外经济犯罪人员335人，其中自首人员154人。 据美联社报道，参加最近美中执法合作联合联络小组会谈的美方代表，美国国务院负责国际麻醉品和执法事务的助理国务卿布朗菲尔德周五（12月5日）说，美中双方对要缉捕的人数达成一致并同意找出如何处理每一个案例的途径。 美国和中国之间并没有引渡条约，但受中国追捕的犯罪嫌疑人可以在美国受到起诉，按照美国法律受到审判，或者按照处理非法移民的机制遣返。这些人在美国的资产也可以被收缴。 美联社报道说，一名不愿透露姓名的美国官员说，中国方面向美国提供了一个有着100多个人的名单，但没有提供多少有关这些人身份的信息以及他们在美国的可能地点。 中法合作 日前，法国司法部刑事事务长罗伯特•格利据报说，中国政府将很快向法国提供一份有10个嫌疑人的名单。 这个名单包括涉嫌"因腐败致富，前往他国寻求避难、或将赃款投资他国"的嫌疑人。 法国政府表示，愿意协助中国政府追查外逃法国的贪官，也不排除日后将疑犯引渡回中国。 法国司法部官员说"我们将找出中国贪腐官员转移到法国的非法资产，如房屋、汽车、存款和其他投资等，并立即采取措施冻结这些财产"。 香港《凤凰周刊》报道说，2014年7月中国开始的"猎狐行动"借助了国际刑警组织的力量，7月到9月两个月内，中国公安部通过国际刑警组织发布了28张红色通缉令。 《凤凰周刊》记者对国际刑警组织红色通缉令上的中国籍人员进行核实、梳理和分析后发现，至少160名中国籍通缉嫌疑人中有50多人涉贪腐、经济犯罪。