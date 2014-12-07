英国前首相布莱尔：不排除给普京打工可能

哈通社阿斯塔纳电，据外媒报道，英国前首相托尼•布莱尔近日表示，自己的身家大约在1000万英镑左右，并称自己的慈善捐款差不多也是这个数。布莱尔还说，不排除给俄罗斯总统普京打工的可能。但称自己没有"屏息以待"普京的来电。

靠自传就赚了400多万英镑

据英国《每日邮报》5日报道，，布莱尔日前接受美国《名利场》杂志的采访，曝出其身价约在1000万英镑左右，而在他离开唐宁街后，所捐的款差不多也有这么多。布莱尔靠自传赚了400多万英镑，全数捐给英国皇家军团。离开唐宁街10号之际，布莱尔还用自己的名字创立了一个基金会，其余善款全部捐入基金会之中。

自2007年辞职以来，布莱尔的私人财富一直是个谜。他在生意场上的收益藏在多家公司和合伙人背后，外界鲜有人知。此前曾有报道说，布莱尔的个人资产达到1亿英镑，布莱尔本人强烈予以否认。

布莱尔还曾在工党的聚会上开口谈自己的腰包。他说："有关我财富的报道太过夸张。我只想告诉大家，别人说我值1亿英镑，切丽(布莱尔妻子)还问我钱在哪里呢。"布莱尔当时表示，自己的实际资产还不到1亿的五分之一，但是拒绝给出确切数字。

布莱尔夫妇二人拥有至少11处房产，包括伦敦市中心海德公园的一处豪宅和白金汉郡的一套别墅。布莱尔的子女们住在伦敦市区，他的夫人近日还购置了两幢公寓楼，对外出租，当起了房东。

布莱尔还有一个以自己名字命名的商业公司，不仅打点个人财富，还给外国政府提供财务咨询服务。该公司每年从哈萨克斯坦政府这一家客户手中就能拿到700万英镑。

自称比西方政府更了解这个世界

托尼•布莱尔在卸任后长期从事国际政策咨询服务，已有多国政府领导人成为其客户。报道称，如今61岁的布莱尔曾为利比亚前领导人卡扎菲和哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫这些"世界上最专制的领导人"提供政策咨询服务，因而广受批评。

布莱尔还表示，自己并不排斥给俄罗斯总统普京提供咨询服务，并收取报酬。《名利场》特约编辑Sarah Ellison问道："如果你为普京工作，他给你打来电话向你咨询一些建议时你会怎么做？"布莱尔答道："我并没有屏息以待普京的来电，实际上他也不会找我为他工作，所以既不要赞美我，也不要侮辱我。"

布莱尔坚持认为，"即使是那些批评我的人，他们也很少把我当政治傻瓜看"，因为作为一个慈善家和一个赚钱的国际顾问，两者的角色并不冲突。但他强调，他现在是一个"私营个体"而非政府代表，世人对其应该转换视角。

布莱尔称，在以虚假的借口将英国卷入伊拉克战争之后，他已不具备作为中东和平特使或国际顾问的公信力，但他表示他现在比西方政府更了解这个世界，因此西方政府都应该"听他的"。