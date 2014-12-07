《中国日报亚洲周刊》整版介绍哈萨克斯坦

哈通社北京12月7日电，《中国日报亚洲周刊》新视野专栏封面故事发表"中亚能源大国哈萨克斯坦正在采取措施吸引游客和资金"的评论文章，重点介绍了我国经济成就和旅游潜力。

关于我国的经济，文章称，"哈萨克斯坦是世界产铀大国，而且是后苏联国家中俄罗斯之后的第二大产油国......《经商》杂志全球商业便利指数排名位列前50名...已成为外国投资者进军中亚市场的桥头堡和最受欢迎的投资目的国 "。 文章指出，哈政府计划为旅游行业投入100亿美元，其中的60亿美元通过私营部门来实现。并计划使旅游业在2020年国内生产总值中所占的份额从目前的0.3%增长至3％。在增加旅游人流方面计划通过加强与南亚和东南亚国家的合作，为2017年到来的由中亚国家第一次举办的阿斯塔纳世博会营造良好的旅游市场环境。 文章称，"哈萨克斯坦已宣布2017年为中国旅游年。预计届时将有约500万游客光顾世博会，其中包括5000名中国游客。这个中亚地区最大的经济体正研究对中国游客实行72小时免签证制度的可能性，该制度已从几年前开始在中国10个主要城市实行。" 文章还指出，今年7月，在一年期单方面试点模式中，哈国对美国、荷兰、英国、法国、德国、意大利、马来西亚、阿联酋、韩国和日本实行免签证制度。此举会进一步促进哈经济和旅游业的发展。文章还引用哈萨克斯坦投资和发展部旅游管理总监帖莫尔•对山哈利耶夫的话说，明年享受免签证政策的国家将增至84个。 "新的签证政策可以理解为是哈萨克斯坦在国际舞台上日益自信的标志。政局稳定和取得的经济成就为哈萨克斯坦展示自己的开放与好客创造了良好的条件 ，"全球基础设施研究会（日本）博士山本纪夫说。 他还认为，哈萨克斯坦和中亚其他国家（吉尔吉斯斯坦，乌兹别克斯坦，塔吉克斯坦，土库曼斯坦）引入统一签证制度会使游客对前往沿丝绸之路国家旅游产生极大的兴趣。（编译：流沙）