瑞士接受倍受争议的纳粹艺术品遗赠

伯尔尼艺术博物馆宣布，该馆会接受倍受争议的古利特艺术品收藏。这些藏品由曾为希特勒效力的一位艺术品交易商收集，被其子科内利乌斯•古利特藏匿。今年5月古利特辞世之前，在遗嘱中把该馆定为收藏的唯一继承人。

德国会继续对1200多幅油画、素描和速写作来历调查，如果博物馆未来需面对逃离纳粹的犹太家庭后人的追讨要求，那么所有法律支出也将由德国承担。

"这个决定不好做，"博物馆基金委员会主席克里斯多夫•绍布林在伯尔尼的新闻发布会上指出。他补充说，"鉴于这套收藏承载着沉重的历史压力"，馆方并没有"胜利"之感。

绍布林表示，古利特一位亲属对遗嘱的挑战并未影响到该馆接受艺术品的决定。为了增加透明度，该馆会公开古利特的很多业务书信来往。 这批价值连城的收藏目前仍保存在柏林。截止目前，已有三分之一的藏品被确认为是从合法所有者手中没收的。

德国文化部长莫妮卡•格吕特斯在会上告诉记者们，还有240幅艺术品来历不明。

虽然5月份的遗赠决定事出意外，但博物馆做出的接受决定却是意料之中。实际上，上周五就有很多通讯社援引"可靠来源"，报道了这一决定，尽管当时伯尔尼博物馆和德国文化部都不曾作过确认。

此前该馆理事会需要些时间，来考量这份遗赠的法律与道德后果，因为这些收藏品很可能会招来许多纳粹受害者后人的追讨要求。

伯尔尼艺术博物馆将受到关于纳粹没收艺术品的华盛顿会议原则(英)的制约。44个国家于1998年签署的这个伦理法规，呼吁主动归还被纳粹掠夺的艺术品，而瑞士也是签约国之一。

世界头条

这个非比寻常的故事始于2010年：当时靠领养老金为生、深居简出的科内利乌斯•古利特在瑞士开往德国的火车上被随机抽查，从他身上搜出数千欧元，而他是受希特勒认可的一位艺术品交易商的儿子。

德国有关部门怀疑他偷税漏税，去他的公寓搜查时，却惊讶地发现里面摆满了毕加索、雷诺阿、马蒂斯这些名画家的作品，其估价高达数亿瑞郎。

这个发现于2013年被公诸于世时，曾登上了各国报章的头条。尤其是在古利特死后，伯尔尼艺术博物馆被指定为整套收藏唯一继承人的消息传出后，更是引起社会及媒体的巨大关注。 （文章来源： 瑞士中文网 ）