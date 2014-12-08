默克尔有望梅开四度 多数德国民众支持其竞选

哈通社阿斯塔纳12月8日电，据路透社报道， 新的民调显示，多数德国民众希望默克尔竞选第四任总理，而且近四分之三的民众认为默克尔也想在2017年第三任期结束后连任。

去年，一些德国知名评论人士曾揣测，60岁的默克尔可能在第三任期期间辞职，这样继任者好有时间在下届联邦选举前巩固其地位。 但默克尔在第三任期的一年间，享有其他领导人梦寐以求的支持率，而外界对接替默克尔的主要候选人乌尔苏拉•冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在国防部长任上的表现毁誉参半。 民调机构Emnid为《图片报》（Bild）周日版进行的调查显示，56%的德国民众希望默克尔竞选第四任总理，希望默克尔在第三任期后不再竞选的受访民众比例为37%。大约有74%的受访民众称，他们认为默克尔想竞选第四任总理。 自二战结束以来，德国只有赫尔穆特•科尔（Helmut Kohl）连任了四届总理。赫尔穆特•科尔被誉为"德国统一之父"，是默克尔早期的导师。 上周另一项为德国公共广播ARD进行的民调显示，67%的德国民众支持默克尔正在进行的工作。 该调查显示，仅有39%的德国民众支持乌尔苏拉•冯德莱恩。