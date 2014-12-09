《时代》年度人物候选人公布：马云库克入选

哈通社阿斯塔纳12月9日电，据环球网消息，美国《时代》周刊的编辑本周一确定了"2014年度人物"的8位最终候选人，阿里巴巴集团董事局主席马云和苹果CEO蒂姆•库克榜上有名。《时代》总编辑南希•吉布斯在接受NBC采访时透露了8位候选人的名单，以下为详情：

弗格森案抗议者 美国弗格森案抗议民众28日以抵制"黑色星期五"购物的方式，抗议种族不平等和司法不公正。在手无寸铁的18岁黑人少年弗格森遭白人警察射杀后，他们今年8月走上街头抗议。在大陪审团拒绝起诉涉案警察后，他们于11月再次举行抗议示威。

埃博拉医护人员 7月20日，在塞拉利昂凯拉洪的埃博拉治疗中心，医护人员准备为隔离区的病人送食物。他们至今仍在与有史以来最大规模的埃博拉疫情战斗，此次疫情至今已经在西非造成近7000人丧生。

弗拉基米尔•普京 这位俄罗斯总统全年都占据媒体头条，先是因为俄罗斯负责索契冬奥会的主办工作，接着又因为克里米亚危机，最近则源自俄罗斯在乌克兰国内冲突中扮演的角色。

泰勒•斯威夫特 她是全世界专辑销量最高的流行歌手之一，她今年把自己的作品从流媒体音乐服务Spotify上撤下，震动整个音乐行业。她认为，Spotify应当为歌手们提供更多补偿。

马云 他曾经是一位英语老师，现在是阿里巴巴集团创始人兼董事局主席，这家中国电子商务巨头今年创造了250亿美元的IPO(首次公开招股)记录。

蒂姆•库克 他今年推出了iPhone 6、iPhone 6 Plus、Apple Watch和Apple Pay，他的"出柜"决定使之成为"财富500强"CEO中首位公开自己同性恋身份的人。

马苏德•巴尔扎尼 他从2005年开始担任伊拉克库尔德地区代总统，他近期一直在与"伊斯兰国"恐怖组织展开各种周旋。

罗杰•谷戴尔 这位美国橄榄球联盟总裁的领导地位今年遭到很大挑战，原因是该联盟在处理雷•莱斯的家庭暴力等公共事件时的态度引人质疑。除此之外，还引发了其他一些争议。 吉布斯将于周三早间公布《时代》周刊"2014年度人物"的最终人选，届时还将通过Twitter和Facebook分享。读者已经可以通过该杂志的官方网站进行投票选择。