台风哈格比渐离菲律宾 因防范得当伤亡低于预期

哈通社阿斯塔纳12月9日电，据中新网9日消息，超级台风哈格比已减弱为热带风暴，正缓慢吹向南海，由于民众防台风观念提升，加上相关当局提前撤离危险地区民众，人员伤亡数字大幅低于预期。

菲律宾气象局9日清晨发布的通告称，哈格比中心最大风速每小时60公里，现从吕宋岛南端以每小时13公里速度向南海移动，预料今晨离开菲律宾本土。

目前只剩7省及1座离岛仍处于1级台风警报，包括大马尼拉地区在内。这是菲律宾4级台风警报机制当中最弱的1级，但哈格比仍可为直径450公里范围内，带来每小时5至15毫米的降雨量。

根据菲律宾红十字会，哈格比至少已在菲律宾夺走27条人命，但官方数字仍为2人。 去年海燕风灾夺走至少6000人生命，让70万人无家可归。有此前车之鉴，哈格比扑来之际，菲律宾各地方政府已提前撤离海湾、河道或山坡地100多万名居民，将他们安置到临时收容所。

在哈格比登陆菲律宾之前，气象局人员将它与海燕的威力相提并论。

救灾指挥单位尚未公布哈格比造成的基础建设及财产损失，但中部地区许多轻材质建筑物、电线杆及树木被吹倒，大片面积停电，数百班次的航空及海上交通停摆。

大马尼拉地区各级学校今天连续第二天停课，但政府机关恢复办公。