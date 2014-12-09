全球金融危机中的哈萨克斯坦经济

哈通社阿斯塔纳12月9，岁末临近，历史又将翻过一页，开启新的篇章。回首这一年，国家经济发展有不少值得回顾的事件。

在这一年里，世界经济由于地缘政治和制裁因素，经济的不确定因素增加，世界经济增长预期下调。尤其是今年三季度起世界经济增速明显放缓，哈萨克斯坦经济作为世界经济的组成部分，不可能独善其身。 欧债危机仍在持续，全球油价下跌。从6月中旬开始，全球油价持续下降27-30%，原油价格从每桶114.1美元下降至70美元。由于乌克兰危机、西方和俄罗斯相互制裁因素，对世界经济的影响加大。 至今年8月，我国的对外贸易下降9.1%，从885亿美元下降至539亿美元。其中，出口下降6%，从574亿美元下降至539亿美元；进口下降14.7%，从311亿美元下降至265亿美元。国际市场原油和有色金属价格的下降，致使我国对俄罗斯的出口下降20%。 世界经济回升缓慢。产品市场需求疲软致使我国经济增速下滑。据今年1-9月的统计数据，今年我国国内生产总值预计增长4%，主要原因是原油价格下降和冶金工业、汽车制造行业的生产下滑，同时还有对外贸易的回落。

虽然世界经济形势如此不利。但我国可谓是逆袭而上，经济发展并未停滞不前。纳扎尔巴耶夫总统采取的经济刺激措施作用已经初步显现。值得强调的是，政府在今年年初为2014年的经济刺激计划拨款5000亿坚戈，其中，1000亿坚戈用于中小企业通过二级银行融资和贷款，对工业创新计划的投入为1500亿坚戈。 及时调整坚戈汇率 今年我国货币汇率政策也是引起极大关注的事件之一。2月11日，央行决定不再维持坚戈汇率，美元兑换价格从原先的150坚戈兑换1美元调整为185坚戈。此次的坚戈汇率调整，主要是由于我国经济已经与全球经济密不可分，央行在顾及国际金融和商品市场形势的情况下作出的决定，为此，央行从五个方面给出了解释： 首先是包括金砖五国在内的主要发展中国家的形势。由于美国消减量化宽松，资本从发展中国家流向发达国家，这导致发展中国家货币压力加大。在国际经济发展前景还存在不确定性的背景下，国际金融和商品市场的波动增大。 其次，俄罗斯卢布的汇率的不确定性依然存在。由于俄罗斯中央银行对卢布的汇率实行更加自由的政策，2013年俄罗斯卢布对美元的汇率下降了7.1%。2014年1月俄罗斯卢布的汇率仍呈现下降的趋势。 第三，哈萨克斯坦的国际收支状况。虽然哈萨克斯坦的经常性账户仍然保持盈余，但商品进口，其中主要是消费品的进口正在增加。 第四，哈萨克斯坦经济体对货币贬值的预期较高并由此导致了投机业务增多。为了遏制投机现象，防止汇率过分波动，哈萨克斯坦中央银行不得不定期参与到货币市场之中。 第五，为了给通货膨胀率降至3-4%创造前提条件，哈央银计划转向通货膨胀目标制，放弃对汇率的严格监管。 国际原油价格下降 今年全球石油价格的"跌跌不休"。观察家对油价下调 频繁以"石油战争"字眼加以分析。全球石油价格的下降虽然对某些石油进口国有利，但依赖石油收入的国家则陷入了困境，包括对俄罗斯及哈萨克斯坦的影响不可低估。由于石油价格下降，国家财政预算不得不进行调整。从下半年开始，我国已调低了石油收入预期，石油产量从年初预计的8300万吨，已调低至8180万吨。 8月，我国燃油价格提高，并正值农作物收割当口出现燃油短缺问题。采取从俄罗斯、中国、阿塞拜疆、土库曼斯坦等国进口，解决了短缺问题，维持了国内燃油价格。 "光明大道"新经济计划的提出 世界各国均在积极应对这场危机，纳扎尔巴耶夫总统审时度势，提出了"光明大道"新经济计划。11月11日纳扎尔巴耶夫总统发表的国情咨文可谓是国家经济期待的政策措施，其实质是加强对基础设施建设的投入以保持经济持续增长。从国家基金中拨款加强基础设施建设，支持中小企业发展和创新工业发展。 正如纳扎尔巴耶夫总统指出：" 国家基金的重要任务之一就是当经济发展受到外部环境的影响时，用于稳定国内经济。近几年，国家把从能源出口带来的收益注入到该基金里。2007-2009年的金融危机期间，我们就拿出100亿美元用于应对危机，效果理想。剩余资金我们没有动用一坚戈，并且逐年增加。现在是时候动用这笔资金了。当然不是用于短期行为，目的使经济结构得到进一步优化。"（编译：流沙）