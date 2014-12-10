欧盟向空气治污宣战 英法领衔拿柴油车开刀

哈通社阿斯塔纳12月10日电，据欧洲时报网消息，英国议会环境评估委员会12月8日发表报告，建议政府全面取缔柴油汽车，以减少空气污染。而此前一天，法国巴黎市长伊达尔戈向媒体透露，她计划到2020年在法国首都全面禁止柴油机动车上路，以减少巴黎地区的环境污染。在欧洲被鼓励多年的柴油车如今在被"宣战"。

中新社报道，英国议会环境评估委员会8日提交的这份报告指出，英国空气中存在的有害颗粒物，导致英国每年有2.9万人死于相关疾病，造成的死亡人数与吸烟导致死亡的人数相差无几。

英国政府的一位发言人说，政府将对这份报告作出全面的答复。这位发言人还说，清洁的空气对人的健康至关重要，英国的空气质量在最近几十年明显改善，政府正在为改善空气质量大举投资。今年8月，伦敦市长考虑对进入伦敦市中心的柴油机动车征收10英镑"清洁费"，以便到2020年在伦敦建立"超低排放区"。

据悉，英国的氮氧化物标准按规定应该在2010年达到要求，但是英国政府承认，伦敦可能需要一直等到2025年才能达标。针对英国空气治污不力，欧洲法院甚至在今年起诉了英国政府。

根据北京《法治周末》报道，2008年4月，欧盟就通过了《环境空气质量指令》，该指令规定了所有污染物特别是PM2.5的排放限值标准。欧盟还发布了成员国排放上限指令，规定了2010年主要污染物整体排放上限。

尽管柴油引擎排放的二氧化碳比汽油引擎少25%，但柴油引擎却被认为是有害微粒和二氧化氮的主要排放源。本报曾报道，据大巴黎地区空气质量监测网协会（AIRPARIF）的数据，34%的氧化氮、四分之一的PM10微粒（直径小于10微米的微粒）以及30%的PM2.5微粒（小于2.5微米的微粒）是柴油汽车排放的。

除了这些科学数据，具体到城市生活中的每个人，氮氧化物对人体的肺部组织具有强烈的刺激性和腐蚀性，从而导致呼吸系统疾病，对于居住在城市车道附近的居民及患有哮喘的人非常有害。

因此，针对巴黎将限制柴油车的政策，法国《周日报》公布的伊福普民调所（Ifop）的一项民调揭示，54%的受访者希望2020年之前在巴黎地区全面禁止柴油车。75%认为应当鼓励柴油车主放弃柴油车。不过作为交换条件，给他们公交车月票减价，或订租电动汽车租赁系统（Autolib'） 减价。47%宣称在此情况下准备放弃柴油车。

不过，限制柴油车或许会也遇到阻碍。由于柴油车比汽油有更大功率和更有效的燃烧率，在欧洲相当普及。有数据显示，柴油车占据欧洲汽车总量的半壁江山，而在法国，这一数据高达61.3%。多国还曾出台相关税收优惠政策促进柴油车的使用。